Arte e Inteligência Artificial em debate na Universidade da Madeira

A Sala do Senado, no Campus da Penteada da Universidade da Madeira, vai receber o seminário 'Arte e Inteligência Artificial: Limites, Conflitos e Direitos', no próximo dia 11 de Fevereiro, das 11h às 13 horas, que inclui duas palestras seguidas de debate.

Eduardo Fermé, professor catedrático da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira será o responsável pela primeira palestra, ficando a segunda a cargo de Luís Javier, Área de Direito Civil. Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas da Universidad de La Laguna (Espanha).

"Esta actividade académica internacional, procura ser um encontro de saberes, sobre a problemática da Inteligência Artificial nas Artes Visuais, abordando-a sob as perspectivas científica, artística e do direito civil", refere nota à imprensa.