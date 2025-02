Livro 'O Intemporal Refúgio das Palavras' apresentado na Biblioteca Municipal do Funchal

A Biblioteca Municipal do Funchal será palco, no próximo dia 20 de Fevereiro, às 18h00, da apresentação do livro 'O Intemporal Refúgio das Palavras', da autoria de Alves dos Santos. Esta obra promete levar os leitores a uma jornada introspectiva e poética, reflectindo sobre as inquietações, os anseios e os desafios da condição humana.

De acordo com o departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, "em 'O Intemporal Refúgio das Palavras', Alves dos Santos constrói um universo literário onde a realidade e a fantasia se entrelaçam, desafiando o leitor a encontrar significado na sua própria existência". E acrescenta: "Através de uma prosa envolvente e de uma sensibilidade ímpar, o autor evoca temas como a resiliência, a busca pelo sentido da vida e o poder das palavras para transformar e curar. Mais do que uma coletânea de histórias, este livro é um convite à contemplação e ao reencontro com as emoções mais profundas".

Sobre o autor

Alves dos Santos nasceu a 4 de Fevereiro de 1978, em Johannesburg, mas foi em Machico que encontrou a sua identidade literária e a inspiração para a sua escrita. Com uma linguagem que mistura a leveza do quotidiano com a profundidade das grandes reflexões humanas, o autor transporta o leitor para um mundo onde as palavras se tornam refúgio, descoberta e transcendência.

A sua escrita é uma verdadeira viagem ao âmago das emoções humanas, iluminando tanto os recantos sombrios da alma como os momentos de maior epifania. 'O Intemporal Refúgio das Palavras' é mais do que um livro, é um convite à reflexão, à introspecção e à (re)descoberta do encanto que reside em cada instante da vida.

A sessão de apresentação contará com a presença do autor e momentos de partilha sobre a obra e o seu processo criativo. A entrada é livre.