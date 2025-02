Câmara do Porto Santo apoia Banda Musical de Nossa Senhora da Piedade com 10 mil euros

A Câmara Municipal do Porto Santo vai apoiar com 10 mil euros a Casa do Povo local, com o objectivo da manutenção da Banda Musical de Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo. A parceria foi formalizada na reunião da Câmara Municipal, no passado dia 7 de Fevereiro.

Segundo explica nota à imprensa, a Casa do Povo do Porto Santo tem a seu cargo a responsabilidade de gerir e manter a Banda Musical de Nossa Senhora da Piedade, "uma instituição cultural de grande relevância para a comunidade local". "A Banda desempenha um papel essencial como projeto agregador de jovens, promovendo a convivência intergeracional e incentivando o desenvolvimento pessoal e social dos participantes. Para além de ser um espaço de expressão artística e criatividade, a Banda contribui para o fortalecimento dos laços sociais e culturais da nossa comunidade", indica.

Este apoio financeiro vem assim garantir a continuidade do projecto, "reconhecendo o esforço financeiro da Casa do Povo, que tem investido na manutenção da banda e em iniciativas que envolvem jovens do município". "A celebração deste protocolo é, portanto, um marco significativo na valorização da cultura e da música no Porto Santo, reflectindo o compromisso da Câmara Municipal com o desenvolvimento cultural e social da ilha, especialmente no que diz respeito aos mais jovens", aponta a autarquia.