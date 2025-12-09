Operação 'Portugal Sempre Seguro' fez 50 detidos nos últimos três dias

A operação "Portugal Sempre Seguro", que junta várias polícias e entidades do Estado, fiscalizou nos últimos três dias 4.474 pessoas e 2.850 automóveis, tendo detido 50 pessoas, mais de metade por crimes rodoviários.

Segundo dados provisórios hoje divulgados pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), entre os dias 05 e 07 de dezembro, as autoridades que compõem o SSI registaram ainda 48 crimes, 424 contraordenações (58% de âmbito rodoviário e 12% tributário).

No mesmo período desta operação, que teve início a 17 de novembro e se prolonga até ao final do ano, foram ainda fiscalizados 185 cidadãos estrangeiros, dos quais 4% em situação ilegal em Portugal, apreendidas seis viaturas, uma arma de fogo e três armas brancas.

As autoridades inspecionaram também 105 estabelecimentos comerciais, entre os quais 68 de diversão noturna e 34 de restauração.

As operações no continente e regiões autónomas contaram com a participação da GNR, PSP, Polícia Judiciária (PJ), Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), envolvendo 909 operacionais, apoiados por 317 veículos e 15 binómios cinotécnicos (equipas formadas por um elemento policial e um cão).