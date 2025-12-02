Operação 'Portugal Sempre Seguro' fiscaliza 2.228 estrangeiros em três dias e apanha 30 ilegais

A operação "Portugal Sempre Seguro" fiscalizou em três dias 2.228 estrangeiros, dos quais 30 estavam em situação ilegal no país, segundo dados provisórios hoje divulgados pelo Sistema de Segurança Interno (SSI).

Em comunicado, o SSI adianta que entre 26 e 29 de novembro, a operação "Portugal Sempre Seguro", que junta várias polícias e entidades do Estado, fiscalizou 4.978 pessoas, mais de 1.550 veículos, nove embarcações e 195 estabelecimentos.

No âmbito das operações desenvolvidas foram detidas 25 pessoas, mais de metade por crimes rodoviários (na sua maioria por condução com excesso de álcool) e registados 24 crimes, mais de metade por ilícitos rodoviários.

As autoridades envolvidas nas operações registaram igualmente 528 contraordenações, das quais 64% de âmbito rodoviário, incluindo 20% relacionadas com álcool.

Foram efetuadas 42 operações no continente e regiões autónomas, que contaram com a participação da GNR, PSP, Polícia Judiciária, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), envolvendo 875 elementos, apoiados por 226 veículos e 11 binómios cinotécnicos (equipas formadas por um elemento policial e um cão).

A operação "Portugal Sempre Seguro", que se realizou este ano pela segunda vez, começou no final de outubro com o objetivo de reforçar a segurança pública, prevenir ilícitos e dissuadir comportamentos de risco, com especial atenção à fiscalização rodoviária e estabelecimentos, nomeadamente de diversão noturna e restauração.

No ano passado, a operação "Portugal Sempre Seguro", cujos resultados finais não foram divulgados, foi criticada pelos partidos de esquerda, por ter uma abordagem direcionada para detetar imigrantes em situação irregular.