UE vai apoiar Sri Lanka, Tailândia e Indonésia com 2,1 ME após cheias que assolaram região

A Comissão Europeia vai disponibilizar 2,1 milhões de euros para apoiar as vítimas das cheias no Sri Lanka, Indonésia e Tailândia, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Comissão Europeia disse que esse valor vai disponibilizar "assistência essencial para as comunidades mais vulneráveis".

Do total, 1,5 milhões de euros são destinados ao Sri Lanka, incluindo 500.000 euros para o fundo de emergência da Cruz Vermelha/Crescente Vermelho, 300.000 euros terão como destino as organizações humanitárias na Indonésia e os restantes 300.000 euros serão para a Tailândia.

Através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, a Alemanha disponibilizou 4.600 produtos, entre tendas, sacos-camas e outros artigos, para apoiar as pessoas desalojadas pelas inundações.

Itália vai enviar engenheiros para as áreas afetadas para apoiar a reconstrução de infraestruturas danificadas.

No total, mais de 1.800 pessoas morreram na Indonésia, no Sri Lanka, na Malásia, na Tailândia e no Vietname, na sequência de uma série de tempestades tropicais e chuvas de monção que provocaram deslizamentos de terra e inundações repentinas.