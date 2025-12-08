Secretário-geral da ONU pede contenção e regresso ao diálogo entre Camboja e Tailândia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, admitiu hoje preocupação com os relatos de novos confrontos armados entre o Camboja e a Tailândia, tendo apelado à contenção e ao regresso ao diálogo.

Em comunicado, Guterres manifestou particular preocupação com os ataques aéreos e a mobilização de equipamento pesado na zona fronteiriça e exortou ambas as partes a exercerem contenção e a evitarem uma escalada ainda maior.

Observando que a disputa fronteiriça entre o Camboja e a Tailândia já resultou num número significativo de vítimas civis, danos em infraestruturas civis e deslocação de pessoas nos dois lados da fronteira, o líder da ONU sublinhou que ambas as partes devem proteger os civis e facilitar a ajuda humanitária.

"O secretário-geral reitera o seu apelo para que as partes regressem ao âmbito da Declaração Conjunta assinada em Kuala Lumpur a 26 de outubro, reafirmem o seu compromisso com o cessar-fogo e implementem medidas de desescalada e de construção da confiança", diz o comunicado divulgado pelo gabinete de Guterres.

O secretário-geral exortou ainda ambas as partes a utilizarem plenamente todos os mecanismos de diálogo para encontrarem uma solução duradoura e pacífica para o diferendo.

"As Nações Unidas estão prontas para apoiar todos os esforços destinados a promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento na região", conclui a nota.

As tensões entre os dois países do Sudeste Asiático conheceram nova escalada depois de as Forças Armadas tailandesas terem lançado ataques aéreos na segunda-feira contra infraestruturas militares cambojanas, após um incidente na fronteira, no domingo, no qual Banguecoque afirmou que um soldado foi morto e sete pessoas ficaram feridas.

Phnom Penh, por sua vez, acusou o país vizinho de atacar três locais na fronteira, causando a morte de pelo menos quatro civis e nove feridos.

Estes confrontos rompem o acordo de paz assinado pela Tailândia e pelo Camboja em outubro passado na Malásia, com a mediação do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Em 12 de novembro, ambos os exércitos reportaram disparos num incidente que não fez feridos, enquanto as tensões aumentaram em diversas ocasiões devido à explosão de minas antipessoais que feriram soldados tailandeses.

Banguecoque e Phnom Penh têm uma longa disputa territorial sobre partes da sua fronteira partilhada, cartografada pela França em 1907, quando o Camboja era uma colónia francesa.