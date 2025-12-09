Escritora Clara Pinto Correia morre aos 65 anos

A escritora Clara Pinto Correia morreu, aos 65 anos, confirmou hoje a editora Exclamação, que publicou o seu último livro, "Antares", em junho do ano passado, sem adiantar mais pormenores.

PR "consternado pela sua partida prematura"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte da escritora e bióloga Clara Pinto Correia, manifestando-se "consternado pela sua partida prematura".

"O Presidente da República apresenta à família, amigos e admiradores de Clara Pinto Correia os seus afetuosos sentimentos, consternado pela sua partida prematura", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado recorda Clara Pinto Correia como alguém que "juntava à alegria de viver uma inteligência e um brilho que se expressaram na intervenção oral e escrita, no magistério científico e na comunicação com os outros".

"Não deixou nunca ninguém indiferente. Daí o sentido de ausência por todos partilhado neste momento", acrescenta o Presidente da República.

A escritora Clara Pinto Correia morreu, aos 65 anos, confirmou hoje a editora Exclamação, que publicou o seu último livro, "Antares", em junho do ano passado, sem adiantar mais pormenores.