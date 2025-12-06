Erdogan pede a Maduro que mantenha diálogo com os EUA

O presidente da Turquia, Recep Erdogan, pediu hoje ao seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, que mantenha o diálogo com os Estados Unidos, numa altura em que o Presidente norte-americano dá sinais contraditórios sobre possíveis ataques à Venezuela.

"É importante manter abertos os canais de diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela", disse Erdogan a Maduro numa chamada telefónica, na qual expressou esperança que "as tensões se aliviem o mais brevemente possível", de acordo com a presidência turca, num comunicado citado pela agência France-Presse.

Erdogan disse ainda que a Turquia acompanha de perto a situação na Venezuela e considerou que "os problemas podem ser resolvidos através do diálogo".

Sob o pretexto de combater o tráfico de droga, os Estados Unidos mantêm desde setembro um destacamento naval e aéreo em águas das Caraíbas próximas da Venezuela, tendo mesmo mobilizado o maior porta-aviões do mundo para a região.

Em 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos recomendou "extrema cautela" aos que sobrevoarem a Venezuela e o sul das Caraíbas devido ao que consideram "uma situação potencialmente perigosa" na região.

Várias companhias aéreas, incluindo a portuguesa TAP, suspenderam então os seus voos para aquele país.

Donald Trump chegou a admitir ataques terrestres no território venezuelano na luta contra os cartéis de droga.

Nicolás Maduro, garante que o verdadeiro objetivo de Trump com estas manobras é retirá-lo do poder e apoderar-se das reservas petrolíferas venezuelanas.

A Turquia mantém uma relação próxima com a Venezuela. Erdogan visitou o país pela última vez em dezembro de 2018, para oferecer apoio a Maduro, cuja reeleição foi rejeitada pelos Estados Unidos e vários países europeus, por considerarem que o ato eleitoral foi marcado por fraudes.