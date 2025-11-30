ONG denuncia detenção do secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores Venezuelanos

O Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos (Provea) denunciou no sábado a detenção do secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores Venezuelanos (CTV), José Elías Torres.

"A criminalização dos trabalhadores venezuelanos continua. A detenção de José Elías Torres é mais um ataque à liberdade sindical na Venezuela", afirmou a organização num comunicado publicado na rede social X.

Por sua vez, o Observatório Venezuelano da Liberdade Sindical (OVLS) acrescentou que Torres foi detido após agentes da Polícia Nacional Bolivariana (PNB) terem invadido a sua casa em Caracas.

"Não há justificação para prender um dirigente sindical comprometido com a defesa dos direitos da classe trabalhadora", afirmou a organização, acrescentando desconhecer o paradeiro do dirigente.

O OVLS indicou que Torres é delegado dos trabalhadores na Organização Internacional do Trabalho e membro do Fórum de Diálogo Social, entidade criada para estabelecer um diálogo entre sindicatos, associações patronais e instituições governamentais venezuelanas.

"Defender a classe trabalhadora não é crime. Quinze dirigentes sindicais já foram detidos", destacou.

A organização não-governamental Foro Penal estima em 884 o número de presos políticos na Venezuela, segundo o seu mais recente boletim, divulgado na passada sexta-feira, com dados até 17 de novembro.

O Governo de Nicolás Maduro e a Procuradoria-Geral da República negam a existência de presos políticos no país e indicam estar em causa indivíduos que cometeram vários crimes.