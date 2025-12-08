Várias pessoas morreram durante uma tentativa de golpe de Estado no Benim

Várias pessoas morreram no Benim durante a tentativa falhada de golpe de Estado no domingo, anunciou hoje o Governo beninense, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

No início da manhã de domingo, "violentos confrontos" opuseram amotinados e a guarda republicana na residência do presidente, Patrice Talon, causando "vítimas de ambos os lados", indicou o Governo, citado pela Agência France-Presse.

Alguns golpistas foram detidos e outros estão em fuga.

"O pequeno grupo de soldados que organizou a revolta planeava destituir o presidente da República, subjugar as instituições da República e pôr em causa a ordem estabelecida", refere o secretário-geral do Governo, Edouard Ouin-Ouro, no comunicado do Conselho de Ministros.

De acordo com Edouard Ouin-Ouro, os golpistas "tentaram neutralizar ou sequestrar alguns elementos do exército".

Segundo o Governo, o chefe do Estado-Maior da Guarda Nacional, Faïzou Gomina, e o general Abou Issa, chefe do Estado-Maior do Exército, foram feitos reféns, acabando por ser libertados em Tchaourou, uma cidade situada a mais de 350 quilómetros de Cotonou.

Além disso, morreu a mulher do diretor do gabinete militar do presidente, o general Bertin Bada, "ferida mortalmente" umas horas antes, num outro ataque liderado pelos golpistas.

Um grupo de militares anunciou no domingo de manhã a destituição do presidente beninês e a instauração de uma junta militar liderada pelo tenente-coronel Pascal Tigri, sob o nome de Comité Militar para a Refundação (CMR).

No entanto, pouco depois começaram a surgir mensagens do Governo do Benim, com o ministro do Interior, Alassane Seidou, a dar o golpe como abortado.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) ordenou o destacamento imediato de tropas para o Benim, após o fracassado golpe de Estado.

A força regional é composta por tropas da Nigéria, Serra Leoa, Costa do Marfim e Gana, e tem como missão "apoiar o Governo e o Exército Republicano do Benim na preservação da ordem constitucional e da integridade territorial do país".

A CEDEAO já tinha condenado "veementemente" a tentativa de golpe e elogiado o Governo do Presidente Patrice Talon por ter conseguido restabelecer a ordem.

Patrice Talon, de 67 anos, chegou ao poder em 2016 e foi reeleito em 2021, tendo lançado um programa político e económico centrado no desenvolvimento do país.

No entanto, os seus críticos acusam-no de ter conduzido a uma erosão das instituições democráticas, outrora consideradas exemplares na região.

As próximas eleições presidenciais no Benim estão previstas para abril de 2026 e Talon não será candidato, por ter cumprido os dois mandatos de cinco anos permitidos pela Constituição.