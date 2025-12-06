IA da Meta vai integrar conteúdos publicados por vários meios de comunicação

O assistente de Inteligência Artificial (IA) da Meta, Meta AI, vai integrar conteúdos publicados por vários meios de comunicação, nomeadamente a CNN, a Fox News e o Le Monde, ao abrigo de um acordo anunciado ontem.

A Meta, detentora do Facebook, Instagram e WhastApp, anunciou que novos acordos permitem à Meta aceder ao conteúdo dos seus parceiros para fornecer respostas em tempo real às consultas dos utilizadores sobre notícias e eventos atuais no seu 'chatbot' Meta AI.

Estas alianças procuram oferecer aos utilizadores das redes sociais uma gama ampla de conteúdo verificado que abrange notícias globais e entretenimento.

Com o tempo, a 'gigante' da tecnologia planeia adicionar mais parceiros de notícias e temas, contando atualmente com USA Today, People, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner e Le Monde, enquanto aliados nesta estratégia.

Quando os utilizadores fizerem uma pergunta ao modelo de IA da Meta, integrado nas funções de pesquisa e mensagens do Facebook, Instagram, WhastApp e Messenger, que requer uma resposta em tempo real, não só recebem informações sobre a fonte da qual a Meta AI extraiu as respostas, como o 'chatbot' também inclui ligações para os artigos originais.