Evitar o consumismo no Natal para não perder o controlo

É das épocas do ano que mais incentiva ao consumo. Entre as prendas, jantares de Natal e compras para a ceia, esta altura é fácil para cair na tentação do consumo e acabar o ano com dívidas que podiam ser evitadas.

Gerir os gastos pode ser um desafio, mas é necessário algum controlo financeiro para viver esta época com tranquilidade e proteger o futuro financeiro. Por isso, saiba através deste Explicador como gerir o orçamento e gastar menos no Natal.

Incentivo ao consumo

Esta é uma das épocas do ano em que as lojas e marcas mais apelam ao consumo. A juntar há também facilidade de pagamento oferecida por muitas lojas, com pagamentos fraccionados, que pode levar a gastos pouco conscientes.

Para 'ajudar' há os cartões de crédito e os créditos que pessoais, que podem resultar no descontrolo das despesas e comprometer o orçamento dos meses seguintes. Também o subsídio de Natal, por sua vez, pode dar uma sensação de folga financeira, mas se não for bem gerido acaba por desaparecer rapidamente.

Riscos do crédito

O Dr. Finanças alerta que recorrer ao crédito para comprar presentes pode parecer uma solução fácil, mas esta decisão traz riscos que se prolongam muito para lá do Natal. É necessário ter consciência que comprar algo com cartão de crédito pode custar muito mais devido aos juros, especialmente se não conseguir pagar o valor rapidamente.

Por isso recomenda que tenha a real noção dos riscos e adoptar uma postura de consumo consciente.

Planear o orçamento

O primeiro passo é claro e simples: estabelecer um limite de gastos realista, tendo em conta o rendimento disponível e as despesas fixas.

Fazer uma lista detalhada de tudo em que sabe que vai gastar dinheiro, como prendas, alimentação, eventos ou deslocação. " Distribua o orçamento por categorias e procure manter-se fiel ao valor definido para cada uma", recomenda o Dr. Finanças.

Se conseguir, use uma parte do subsídio de Natal para poupança ou para pagamentos prioritários, como contas ou prestações. Até porque o objectivo é celebrar sem comprometer o equilíbrio financeiro dos meses seguintes.

Alternativas para um Natal mais económico

O Dr. Finanças recomenda estabelecer um limite máximo de valor que vai gastar com cada pessoas. Importa referir que o importante é o significado e não o quanto gasta com a prenda.

Por exemplo, existem famílias que adoptam a dinâmica do amigo secreto, pelo que cada pessoa apenas tem de oferecer um presente ao familiar que sair no sorteio. É uma forma de poupar sem comprometer a habitual troca de presentes.

Fonte: Dr. Finanças