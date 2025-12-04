JPP quer reconhecer TEF pelo "relevante serviço cultural"

O JPP emitiu um voto de congratulação que pretende reconhecer os 50 anos de trabalho da Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF) em prol da arte cénica e valorização da cultura. Neste documento, o partido recorda que no passado dia 30 de Novembro de 2025, a ATEF completou o seu 50.º aniversário, “assinalando cinco décadas de relevante serviço cultural prestado à nossa Região e ao país”.

Através de comunicado à imprensa, o JPP recorda que a ATEF foi fundada em 1975 e apresentou, em 1976, a sua primeira produção, 'Auto do Curandeiro', de António Aleixo, inaugurando “um percurso artístico caracterizado pela inovação, pela experimentação e por uma sólida consciência social, princípios que nortearam a sua evolução enquanto referência do teatro contemporâneo”.

"Importa salientar que o teatro experimental desempenha um papel essencial no desenvolvimento cultural de uma sociedade, ao estimular novas linguagens cénicas, fomentar o pensamento crítico, desafiar convenções estéticas e promover espaços de criação que valorizam a liberdade artística e a diversidade de expressão", aponta o JPP.

Ao longo de cinco décadas, sublinha o Grupo Parlamentar do JPP, “a ATEF tem sido um pilar desta dinâmica cultural, contribuindo decisivamente para a formação de públicos, criadores e intérpretes, bem como para o enriquecimento do panorama artístico regional e nacional”.

O JPP aproveita a efeméride para louvar todos os artistas, técnicos, dirigentes e colaboradores que, ao longo de cinco décadas, tornaram possível a consolidação desta estrutura cultural de referência, envia votos de contínuo sucesso e de renovada capacidade criativa para os próximos anos, reafirmando a importância do teatro enquanto instrumento de participação cívica e de enriquecimento cultural.