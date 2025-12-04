Justiça da Polónia emite mandados de detenção europeus contra dois suspeitos de sabotagem ferroviária

O Tribunal de Distrito de Varsóvia emitiu hoje mandados de detenção europeus contra dois cidadãos suspeitos de terem participado na alegada sabotagem ao sistema ferroviário em meados de novembro.

Os suspeitos, identificados como Yavheniy Ivanov, de 41 anos e nascido na Estónia, e Oleksander Kononov, de 39 anos e de nacionalidade ucraniana, fugiram para a Bielorrússia, país aliado da Rússia, segundo a agência de notícias polaca PAP.

Nesta mesma semana, um terceiro homem, identificado como Volodimir B, foi acusado de cumplicidade neste caso por ajudar os autores materiais a preparar novas ações relacionadas com sabotagem.

As autoridades bielorrussas garantiram há alguns dias que estão a trabalhar com os seus homólogos polacos para determinar o paradeiro destas duas pessoas.

Varsóvia atribui o ataque à Rússia e denuncia que vai um passo mais além de outras ações cometidas no passado, chegando a qualificar o ocorrido como "terrorismo" de Estado".

A sabotagem causou danos nas linhas do comboio em Mika após explosivos terem detonado sob um comboio de mercadorias em trânsito. Da mesma forma, foram registados danos na rede de tração em Golab, devido à instalação simultânea de elementos metálicos nos carris.