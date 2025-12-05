Miguel Moita com "boa expectativa" para o jogo com o Torreense

É com "perspectivas positivas" que Miguel Moita encara o jogo do Marítimo, amanhã, diante do Torreense, que pode consolidar a equipa verde-rubra na liderança da II Liga, em caso de vitória, que será a quinta consecutiva. "Tivemos uma semana de trabalho muito boa e estamos com a mesma força e com a mesma dinâmica”, justifica

Contudo, Miguel Moita tem a noção das dificuldades que vai encontrar no jogo pois, “estou à espera de um Torreense a querer voltar ao bom momento que teve no campeonato com quatro vitórias seguidas, depois dos dois últimos jogos menos conseguidos”, pelo que o técnico maritimista está a contar com “um adversário na máxima força”.

Ainda sobre o Torreense, Miguel Moita realça o seu treinador [Vítor Martins] “já com quatro anos de experiência na II Liga, com equipas sempre organizadas, muito fortes na transição e nas bolas paradas”, mas assegurando estar o Marítimo preparado para as dificuldades que vai encontrar no jogo.O treinador do Marítimo continua a debater-se com lesões e castigos, mas, confrontado com este handicap, foi claro.

“O plantel do Marítimo foi bem construído e estou muito contente com todas as opções que tenho para as usar. Sai um jogador e entra outro preparado para desempenhar todas as funções que lhe são pedidas”, realçou, sem abrir o livro relativamente ao ‘onze’ para esta tarde.

“Arbitragem não é tema”



O Torreense mostrou-se particularmente crítico sobre o trabalho da equipa de arbitragem no seu último jogo, em que foi derrotado, na sua casa, pelo Chaves, fazendo mesmo uma forma de protesto no jogo da sua equipa de sub-23 na Liga Revelação.

Confrontado se temia que Fábio Veríssimo, o juiz nomeado para o jogo de amanhã, ficasse condicionado por este facto, o treinador do Marítimo desvalorizou a questão. “Normalmente, enquanto treinador, gosto de me preocupar com o que consigo controlar e, neste momento, estou completamente focado no jogo com o Torreense.

O resto são coisas que me passam ao lado e que não entram no trabalho que desenvolvemos diariamente”, sustenta o treinador do Marítimo.



Com a expectativa de estádio cheio, o Marítimo anuncia estarem os últimos bilhetes para o jogo ainda disponíveis nas duas lojas do clube, para onde os sócios de devem dirigir com o intuito de os levantar. Refira-se que, para este embate com o Torreense, cada sócio verde-rubro tem direito a um bilhete grátis.