Militantes socialistas homenageados num dos últimos actos de Cafôfo como presidente

Um dos últimos actos de Paulo Cafôfo como presidente do Partido Socialista/Madeira (PS/Madeira) passou pela homenagem a alguns mulitantes do partido, no decorrer de um jantar que teve lugar em Machico, na noite desta quinta-feira.

Na ocasião foram entregues, individualmente, as distinções aos militantes dos vários concelhos da Região que contam 20, 25, 30, 35, 40 ou mais anos de militância. Este jantar serviu, igualmente, para "testemunho de vidas dedicadas ao partido, aos seus ideais e à defesa da Madeira, e no qual, por intermédio deste reencontro, se celebraram histórias, trajectórias e lutas partilhadas", podemos ler numa nota enviada à comunicação social.

Para Paulo Cafôfo, esta homenagem representa uma afirmação clara de que o PS/Madeira valoriza a sua base militante e reconhece o contributo de que cada um para a afirmação das causas socialistas na Região. O ainda presidente socialista considera estes militantes "a verdadeira alma do partido".

Quis que esta homenagem tivesse lugar rodeado das pessoas que fazem o PS-Madeira acontecer todos os dias: os que marcam presença em todas as campanhas, os que nunca faltam a uma reunião, os que dão força nos momentos difíceis, os que trabalham sem pedir nada em troca. São estes militantes que mantêm viva a chama socialista, mesmo quando o caminho é difícil. Paulo Cafôfo, presidente do PS/Madeira

Na sua intervenção, Cafôfo destacou ainda a importância de preservar os valores fundadores do Partido Socialista – a solidariedade, a justiça social, a igualdade de oportunidades e a defesa das pessoas acima de tudo –, afirmando que esses princípios se mantêm como bússola para o futuro do PS/Madeira. "A força do nosso Partido está na sua gente, na coragem com que superamos as adversidades, na resiliência com que enfrentamos os combates e na convicção profunda de que vale a pena lutar por uma Madeira mais justa. Os militantes são o nosso maior património", salientou.

Além disso, não deixou de salientar o seu empenho em "construir pontes, renovar a esperança, aproximar o partido das pessoas e as pessoas do partido", notando a intensidade com que esse ciclo que agora termina foi vivido.