Bombeiros accionados para suspeita de fuga de gás no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados às 19h16 para os apartamentos do Plaza Madeira, na Rua Dr. Brito Câmara, no Funchal, devido à suspeita de fuga de gás.

No local, não foi detectada qualquer fuga, sendo depois apurado que o forte odor provinha do esgoto da casa de banho.

Para a ocorrência foram mobilizadas duas viaturas e oito bombeiros.

Até ao momento, não há confirmação sobre a participação de outras corporações de bombeiros.