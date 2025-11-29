Um morto e quatro técnicos moçambicanos feridos em acidente ferroviário no Zimbabué

Pelo menos uma pessoa morreu e quatro técnicos da Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) ficaram feridos num acidente ferroviário ocorrido no Zimbabué, confirmou hoje à Lusa fonte da empresa pública.

"O acidente, caracterizado por uma colisão com um camião, resultou, infelizmente, na perda de vida de um dos ocupantes da dresina, um engenheiro civil, e em ferimentos ligeiros em outros técnicos, todos do CFM", indica um comunicado da empresa a que a Lusa teve hoje acesso.

O incidente ocorreu na sexta-feira, na passagem de nível do apeadeiro de Headlands, no Zimbabué, durante a inspeção da linha com recurso a uma dresina dos CFM, veículo usado para a manutenção da linha, no qual seguiam cinco funcionários dos Caminhos de Ferro de Moçambique.

No comunicado, a empresa ferroviária recorda que, no âmbito dos acordos de cooperação com a sua congénere, a National Railways of Zimbabue (NRZ), além de operar em território zimbabueano, os técnicos moçambicanos apoiam na manutenção das linhas daquele país.

Os Caminhos de Ferro de Moçambique operam mais de 230 quilómetros de linha férrea no Zimbabué, no transporte de carga em dois corredores, em resultado de acordos com a NRZ.

A empresa moçambicana explicou, em abril, que o entendimento envolve o corredor sul, entre Chicualacuala e Rutenga, numa extensão de 148 quilómetros, e o corredor centro, entre Machipanda e Nyazura, totalizando 84 quilómetros.

O CFM acrescentou que, segundo os termos deste acordo, ficará "responsável pela disponibilidade de locomotivas em boas condições, fornecimento de combustível e tripulação para operar no território" do país vizinho, enquanto a NRZ "garantirá volumes de tráfego suficientes e manutenção das vias, assegurando operações seguras e contínuas".