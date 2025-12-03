Departamento de Justiça dos EUA demite oito juizes que trabalhavam na imigração

Oito juízes responsáveis por questões de imigração em Nova Iorque foram demitidos na segunda-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, segundo informações divulgadas na terça-feira pela associação que os representa.

De acordo com a Associação Nacional de Juízes de Imigração (NAIJ, na sigla em inglês), que confirmou informações divulgadas pela imprensa norte-americana, os oito magistrados atuam nº 26 da Federal Plaza, em Manhattan, que abriga um tribunal encarregado de analisar os casos de migrantes que tentam regularizar a situação de permanência nos Estados Unidos.

Desde há meses, agentes da polícia federal com rostos encobertos percorrem diariamente os corredores daquele edifício e procedem à detenção de migrantes à saída de audiências, sob o olhar da imprensa, também presente todos os dias.

Várias cenas de confrontos com a polícia e famílias separadas deram a volta ao mundo, tornando o nº 26 da Federal Plaza um local emblemático do endurecimento da política da Administração do Presidente Donald Trump em relação aos migrantes em situação irregular no país.

Não se sabe o que motivou a escolha dos oito juízes demitidos, que se juntam a cerca de outros 90, segundo um cálculo do New York Times, demitidos durante o ano em todo o país (de um total de cerca de 600 com responsabilidades semelhantes).

Para as associações de defesa dos migrantes, essas demissões visam substituir os juízes cessantes por profissionais mais alinhados com a política governamental.

Este anúncio surge depois de, durante o fim de semana, várias dezenas de pessoas se terem reunido em Manhattan para impedir uma possível intervenção da Immigration and Costums Enforcement (ICE, polícia de imigração) contra vendedores ambulantes. A polícia de Nova Iorque procedeu a várias detenções.

No final de outubro, uma operação semelhante da polícia federal na muito turística Canal Street também provocou manifestações de pessoas que tentaram opor-se à mesma.

"Cidade santuário" para os migrantes, Nova Iorque tem limitado a cooperação entre as autoridades locais e os serviços federais de imigração.