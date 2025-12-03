 DNOTICIAS.PT
Mundo

Departamento de Justiça dos EUA demite oito juizes que trabalhavam na imigração

Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Oito juízes responsáveis por questões de imigração em Nova Iorque foram demitidos na segunda-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, segundo informações divulgadas na terça-feira pela associação que os representa.

De acordo com a Associação Nacional de Juízes de Imigração (NAIJ, na sigla em inglês), que confirmou informações divulgadas pela imprensa norte-americana, os oito magistrados atuam nº 26 da Federal Plaza, em Manhattan, que abriga um tribunal encarregado de analisar os casos de migrantes que tentam regularizar a situação de permanência nos Estados Unidos.

Desde há meses, agentes da polícia federal com rostos encobertos percorrem diariamente os corredores daquele edifício e procedem à detenção de migrantes à saída de audiências, sob o olhar da imprensa, também presente todos os dias.

Várias cenas de confrontos com a polícia e famílias separadas deram a volta ao mundo, tornando o nº 26 da Federal Plaza um local emblemático do endurecimento da política da Administração do Presidente Donald Trump em relação aos migrantes em situação irregular no país.

Não se sabe o que motivou a escolha dos oito juízes demitidos, que se juntam a cerca de outros 90, segundo um cálculo do New York Times, demitidos durante o ano em todo o país (de um total de cerca de 600 com responsabilidades semelhantes).

Para as associações de defesa dos migrantes, essas demissões visam substituir os juízes cessantes por profissionais mais alinhados com a política governamental.

Este anúncio surge depois de, durante o fim de semana, várias dezenas de pessoas se terem reunido em Manhattan para impedir uma possível intervenção da Immigration and Costums Enforcement (ICE, polícia de imigração) contra vendedores ambulantes. A polícia de Nova Iorque procedeu a várias detenções.

No final de outubro, uma operação semelhante da polícia federal na muito turística Canal Street também provocou manifestações de pessoas que tentaram opor-se à mesma.

"Cidade santuário" para os migrantes, Nova Iorque tem limitado a cooperação entre as autoridades locais e os serviços federais de imigração.

0
 Comentários