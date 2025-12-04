Quase metade das comissões políticas de freguesia do PSD/Madeira com nova liderança

Foram eleitas hoje 53 das 54 Comissões Políticas de Freguesia do PSD. Na Ponta Delgada, por terem sido excluídas as duas candidaturas apresentadas, terá de ser agendado novo acto eleitoral. Houve exclusões, também, em São Vicente, conforme o DIÁRIO já deu conta esta noite, e na Camacha, nas nestes dois casos havia outra lista candidata, além das que não estavam conformes os regulamentos do partido.

Após apurados os resultados, quase metade das Comissões Políticas de Freguesia (22) apresentam novos rostos, como é o caso de Santa Luzia, São Roque, Monte, Campanário, Serra de Água, Ponta do Sol, Fajã da Ovelha, Prazeres, Paul do Mar, Porto Moniz, Seixal, São Vicente, Boaventura, Faial, São Roque do Faial, Machico, Caniçal, Porto da Cruz, Água de Pena, Santa Cruz, Camacha e Gaula. Entre os eleitos estão vários presidentes das respectivas Juntas de Freguesia, mas também deputados na Assembleia Legislativa da Madeira ou vereadores, como é o caso de Helena Leal, que foi reconduzida na presidência da Comissão Política da Freguesia de Santa Maria Maior.

Helena Leal mantém-se como presidente da Comissão Política de Freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal. , Foto DR

No balanço deste acto eleitoral, José Prada considera que a participação dos militantes é "demonstrativa da força e da mobilização existente no PSD/Madeira". Decorrida esta eleição, "estão reunidas as condições para continuarmos a reforçar, durante este novo mandato que se inicia por dois anos, o nosso trabalho de auscultação e de proximidade permanente à nossa população, em cada freguesia e em cada concelho, sempre com o mesmo empenho, disponibilidade e dedicação que tão bem nos caraterizam enquanto partido", entende o secretário-geral do partido.

Aquele responsável sublinha que esta eleição assume particular importância na estratégia local que o partido prioriza, agradecendo, nesse sentido, a participação e envolvimento dos militantes, focados que diz estarem nos objectivos políticos comuns do partido. É nesse âmbito que salienta a mobilização para reforço da proximidade à população.

Dos 2.841 militantes que estavam em condições para votar, participaram neste acto eleitoal 2.210, número que para José Prada está "dentro da participação dos actos anteriores e é bastante satisfatório e revelador do interesse e da mobilização interna". Neste acto eleitoral foram eleitos, no total, cerca de 500 elementos.

Conheça aqui quem são os novos presidentes das Comissões Políticas de Freguesia do PSD/Madeira:

1. SÃO GONÇALO: Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas

2. SANTA MARIA MAIOR: Helena Maria Pereira Leal

3. SÉ: Luís Miguel Moura de Sousa

4. SANTA LÚZIA: Luís Filipe Camacho Pereira

5. SÃO PEDRO: Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe

6. IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA: Marsílio Faria de Aguiar

7. SÃO ROQUE: Robert Miguel Andrade de Castro

8. MONTE: José Agostinho de Freitas Baptista

9. SANTO ANTÓNIO: Joana Carolina Oliveira da Silva

10. SÃO MARTINHO: Bruno Miguel Velosa de Freitas Pimenta Macedo

11. CÂMARA DE LOBOS: Manuel Higino de Sousa Teles

12. CURRAL DAS FREIRAS: Manuel Salustino Gonçalves de Jesus

13. ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS: Gabriel da Silva Pereira

14. JARDIM DA SERRA: Valentim Marcelino da Silva João

15. QUINTA GRANDE: João dos Santos Rodrigues

16. RIBEIRA BRAVA: Clara Tiago de Sousa Coelho

17. CAMPANÁRIO: Reina Elizabeth José Vasquez Mendes

18. SERRA DE ÁGUA: Bernardina de Jesus

19. TABUA: José Nelson Santos Pestana

20. PONTA DO SOL: Simão Basilio da Silva Santos

21. CANHAS: Lino Horácio Rocha Pita

22. MADALENA DO MAR: Roberto da Silva de Faria

23. CALHETA: Nuno Dinarte de Gouveia Maciel

24. ARCO DA CALHETA: Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça

25. ESTREITO DA CALHETA: Carlos Manuel Figueira de Ornelas Teles

26. JARDIM DO MAR: Bruno Samuel Nunes Pereira

27. PRAZERES: Claudia Sofia Gonçalves Barradas

28. FAJÃ DA OVELHA: Roberto Gonçalves Jardim

29. PAÚL DO MAR: João Pedro Gomes Fernandes

30. PONTA DO PARGO: Moisés Elias Sardinha Alves

31. PORTO MONIZ: Andreína Fátima Santos Delgado

32. ACHADAS DA CRUZ: Ricardo Dinis Canada Abreu

33. RIBEIRA DA JANELA: Manuel Sidónio de Sá Gouveia

34. SEIXAL: Fredy Xavier Gonçalves de Castro

35. SÃO VICENTE: António Manuel Andrade Gonçalves

36. PONTA DELGADA: A agendar em nova data

37. BOAVENTURA: Enio Cipriano Ferreira Fernandes

38. SANTANA: António Jorge Mendonça Azevedo

39. SÃO JORGE: Mariana Branco de Matos

40. ILHA: Manuel João dos Reis de Jesus

41. ARCO DE SÃO JORGE: Nélio Pestana Gouveia

42. FAIAL: Sofia Marlene Lopes Mendonça

43. SÃO ROQUE DO FAIAL: Claudia Carina Marques Perestrelo

44. MACHICO: José António Franco de Viveiros

45. SANTO ANTÓNIO SERRA MCH: Aurélio Vieira de Gouveia

46. CANIÇAL: Paulo Sérgio Moniz de Menezes

47. PORTO DA CRUZ: Luís Ricardo França Gouveia

48. ÁGUA DE PENA: Elisabete Maria Fernandes Nóbrega

49. SANTA CRUZ: Sidónio Baptista Fernandes

50. SANTO ANTÓNIO SERRA SC: Martinho João Afonso Gouveia

51. CAMACHA: Sofia Cristina Gouveia Fernandes

52. GAULA: Paulo Sérgio dos Santos Fernandes

53. CANIÇO: Rafael Isidoro Marques Carvalho

54. PORTO SANTO: Roberto Paulo Cardoso da Silva