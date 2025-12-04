Quase metade das comissões políticas de freguesia do PSD/Madeira com nova liderança
Decorreram hoje as eleições para os órgãos locais das 54 freguesias. Em Ponta Delgada foram excluídas as duas listas apresentadas, pelo que será agendado novo acto eleitoral
Foram eleitas hoje 53 das 54 Comissões Políticas de Freguesia do PSD. Na Ponta Delgada, por terem sido excluídas as duas candidaturas apresentadas, terá de ser agendado novo acto eleitoral. Houve exclusões, também, em São Vicente, conforme o DIÁRIO já deu conta esta noite, e na Camacha, nas nestes dois casos havia outra lista candidata, além das que não estavam conformes os regulamentos do partido.
Após apurados os resultados, quase metade das Comissões Políticas de Freguesia (22) apresentam novos rostos, como é o caso de Santa Luzia, São Roque, Monte, Campanário, Serra de Água, Ponta do Sol, Fajã da Ovelha, Prazeres, Paul do Mar, Porto Moniz, Seixal, São Vicente, Boaventura, Faial, São Roque do Faial, Machico, Caniçal, Porto da Cruz, Água de Pena, Santa Cruz, Camacha e Gaula. Entre os eleitos estão vários presidentes das respectivas Juntas de Freguesia, mas também deputados na Assembleia Legislativa da Madeira ou vereadores, como é o caso de Helena Leal, que foi reconduzida na presidência da Comissão Política da Freguesia de Santa Maria Maior.
No balanço deste acto eleitoral, José Prada considera que a participação dos militantes é "demonstrativa da força e da mobilização existente no PSD/Madeira". Decorrida esta eleição, "estão reunidas as condições para continuarmos a reforçar, durante este novo mandato que se inicia por dois anos, o nosso trabalho de auscultação e de proximidade permanente à nossa população, em cada freguesia e em cada concelho, sempre com o mesmo empenho, disponibilidade e dedicação que tão bem nos caraterizam enquanto partido", entende o secretário-geral do partido.
Aquele responsável sublinha que esta eleição assume particular importância na estratégia local que o partido prioriza, agradecendo, nesse sentido, a participação e envolvimento dos militantes, focados que diz estarem nos objectivos políticos comuns do partido. É nesse âmbito que salienta a mobilização para reforço da proximidade à população.
Alegadas irregularidades na eleição da Comissão Política do PSD da freguesia de São Vicente
Rui Abreu confirma exclusão de uma lista em São Vicente, uma na Camacha e as suas apresentadas na Ponta Delgada
Marco Livramento , 04 Dezembro 2025 - 21:16
Dos 2.841 militantes que estavam em condições para votar, participaram neste acto eleitoal 2.210, número que para José Prada está "dentro da participação dos actos anteriores e é bastante satisfatório e revelador do interesse e da mobilização interna". Neste acto eleitoral foram eleitos, no total, cerca de 500 elementos.
Conheça aqui quem são os novos presidentes das Comissões Políticas de Freguesia do PSD/Madeira:
1. SÃO GONÇALO: Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas
2. SANTA MARIA MAIOR: Helena Maria Pereira Leal
3. SÉ: Luís Miguel Moura de Sousa
4. SANTA LÚZIA: Luís Filipe Camacho Pereira
5. SÃO PEDRO: Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe
6. IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA: Marsílio Faria de Aguiar
7. SÃO ROQUE: Robert Miguel Andrade de Castro
8. MONTE: José Agostinho de Freitas Baptista
9. SANTO ANTÓNIO: Joana Carolina Oliveira da Silva
10. SÃO MARTINHO: Bruno Miguel Velosa de Freitas Pimenta Macedo
11. CÂMARA DE LOBOS: Manuel Higino de Sousa Teles
12. CURRAL DAS FREIRAS: Manuel Salustino Gonçalves de Jesus
13. ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS: Gabriel da Silva Pereira
14. JARDIM DA SERRA: Valentim Marcelino da Silva João
15. QUINTA GRANDE: João dos Santos Rodrigues
16. RIBEIRA BRAVA: Clara Tiago de Sousa Coelho
17. CAMPANÁRIO: Reina Elizabeth José Vasquez Mendes
18. SERRA DE ÁGUA: Bernardina de Jesus
19. TABUA: José Nelson Santos Pestana
20. PONTA DO SOL: Simão Basilio da Silva Santos
21. CANHAS: Lino Horácio Rocha Pita
22. MADALENA DO MAR: Roberto da Silva de Faria
23. CALHETA: Nuno Dinarte de Gouveia Maciel
24. ARCO DA CALHETA: Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça
25. ESTREITO DA CALHETA: Carlos Manuel Figueira de Ornelas Teles
26. JARDIM DO MAR: Bruno Samuel Nunes Pereira
27. PRAZERES: Claudia Sofia Gonçalves Barradas
28. FAJÃ DA OVELHA: Roberto Gonçalves Jardim
29. PAÚL DO MAR: João Pedro Gomes Fernandes
30. PONTA DO PARGO: Moisés Elias Sardinha Alves
31. PORTO MONIZ: Andreína Fátima Santos Delgado
32. ACHADAS DA CRUZ: Ricardo Dinis Canada Abreu
33. RIBEIRA DA JANELA: Manuel Sidónio de Sá Gouveia
34. SEIXAL: Fredy Xavier Gonçalves de Castro
35. SÃO VICENTE: António Manuel Andrade Gonçalves
36. PONTA DELGADA: A agendar em nova data
37. BOAVENTURA: Enio Cipriano Ferreira Fernandes
38. SANTANA: António Jorge Mendonça Azevedo
39. SÃO JORGE: Mariana Branco de Matos
40. ILHA: Manuel João dos Reis de Jesus
41. ARCO DE SÃO JORGE: Nélio Pestana Gouveia
42. FAIAL: Sofia Marlene Lopes Mendonça
43. SÃO ROQUE DO FAIAL: Claudia Carina Marques Perestrelo
44. MACHICO: José António Franco de Viveiros
45. SANTO ANTÓNIO SERRA MCH: Aurélio Vieira de Gouveia
46. CANIÇAL: Paulo Sérgio Moniz de Menezes
47. PORTO DA CRUZ: Luís Ricardo França Gouveia
48. ÁGUA DE PENA: Elisabete Maria Fernandes Nóbrega
49. SANTA CRUZ: Sidónio Baptista Fernandes
50. SANTO ANTÓNIO SERRA SC: Martinho João Afonso Gouveia
51. CAMACHA: Sofia Cristina Gouveia Fernandes
52. GAULA: Paulo Sérgio dos Santos Fernandes
53. CANIÇO: Rafael Isidoro Marques Carvalho
54. PORTO SANTO: Roberto Paulo Cardoso da Silva