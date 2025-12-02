Feira do Empreendedor vai avançar em 2026

A criação da Feira do Empreendedor é uma promessa de 2023 e vai finalmente avançar em 2026, garantiu esta terça-feira, 2 de Dezembro, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da V Gala do Empreendedor, evento que decorre no Centro de Congressos da Madeira.

O governante frisou que o objectivo da iniciativa é dar visibilidade aos participantes do Programa do Instituto de Emprego da Madeira para a Criação de Empresas e de Emprego que, desde 2015, já criaram mais de 600 empresas e mais de 900 postos de trabalho.

Albuquerque destacou “o esforço das pessoas que estavam no desemprego, arriscaram, trabalharam e fizeram um grande esforço para criar a sua empresa através de uma ideia e de uma grande motivação”, reforçando a importância da Feira do Empreendedor para dar a conhecer as empresas criadas.