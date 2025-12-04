Jorge Carvalho sublinha investimento de dois milhões em medicamentos e prevenção da saúde

Após a reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal, o presidente da edibilidade, Jorge Carvalho, destacou que a maioria dos pontos em discussão recebeu a concordância da vereação.

O presidente esclareceu o chumbo de uma proposta apresentada pelo JPP, que pretendia o apoio municipal a pequenas cirurgias. A medida foi considerada "extemporânea" por se basear na condição económica dos beneficiários e não na urgência clínica.

“Entendemos que aquilo que é responsabilidade dos diferentes organismos regionais na saúde está a ser cumprido”, afirmou, sublinhando que cabe às autarquias cumprir as suas competências.

Jorge Carvalho relembrou o programa municipal de comparticipação de medicamentos, que envolve cerca de dois milhões de euros anuais, bem como outros projectos de promoção e prevenção da saúde. O presidente apontou, ainda, a baixa execução desta iniciativa em outros concelhos como uma das razões para o voto contra do PSD, CDS e CHEGA.

Em relação ao argumento da disseminação de boas práticas, Jorge Carvalho afirmou que “estes mesmos vereadores e representantes do JPP devem levar aquilo que o Funchal faz de bem, nomeadamente a devolução da totalidade do IRS aos munícipes e a não aplicação da Derrama”.