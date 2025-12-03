Protestos pela revogação da licença de voo da TAP para a Venezuela

PS, PSD e JPP apresentaram votos de protesto pela decisão do governo de Nicolás Maduro de revogar a as licenças de voo da TAP para a Venezuela.

Paulo Cafôfo apresentou o voto de protesto do PS que também apela à intervenção do Governo português.

Mariusky Spínola, do JPP, destaca o facto de esta medida acontecer numa época festiva em que as famílias se reúnem e em que muitos emigrantes visitam a sua terra.

Carlos Fernandes protesta pela "retaliação" do regime de Caracas que afecta os portugueses que vivem na Venezuela. A aviação civil, afirmou o deputado, não pode ser "arma política".

Sara Madalena considera acertada a decisão da TAP de suspender os voos, por motivos de segurança e protesta pela decisão de revogação da licença.

Miguel Castro, do CH, acompanha s votos de protesto e manifesta solidariedade às famílias afectadas e apela aos governos de Lisboa e da Madeira para negociarem, "não com o regime não reconhecido de Maduro", mas com os Estados Unidos que têm poder diplomático para intervir.

Gonçalo Maia Camelo concorda com os votos, mas não tem dúvidas de que são apenas simbólicos, porque o regime de Maduro já demonstrou que não tem nada em consideração.