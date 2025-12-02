Sócios do Nacional aprovam relatório e contas de 2024 por unanimidade

Os sócios do Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, aprovaram hoje por unanimidade, em Assembleia Geral (AG), o relatório e contas do clube no exercício de 2024, que registou um prejuízo de 179 mil euros.

No final da reunião magna, que decorreu na sede do clube, na Rua do Esmeraldo, no centro do Funchal, o presidente da direção, Rui Alves, atribuiu o resultado negativo ao facto de o clube, "normalmente, apresentar sempre um prejuízo" antes da consolidação de contas.

"Se fosse operacionalizada a consolidação de contas, uma vez que a SAD teve um lucro de 574 mil euros, o clube apresentaria um resultado positivo", notou.

O líder 'alvinegro' também comentou o momento da equipa profissional de futebol, que ocupa o 13.° lugar no campeonato, deixando reparos à atuação de "alguns agentes", nomeadamente no setor da arbitragem.

"Não deixa de ser uma crítica aos profissionais da arbitragem, que merecem o meu máximo respeito, mas, naturalmente, tenho de discordar do que tem acontecido ao longo dos jogos do Nacional", afirmou.

Relativamente a possíveis reforços na próxima 'janela' de transferências, Rui Alves referiu que o plantel "não precisa de qualquer retoque", garantido que a equipa oferece garantias de sucesso.

"Penso que o Nacional tem condições para chegar ao mercado de janeiro sem qualquer alteração", revelou.

O Nacional disputa a I Liga portuguesa de futebol e, decorridas 12 jornadas, ocupa o 13.° lugar, com 12 pontos.

No domingo, os madeirenses visitam o Alverca, em jogo da 13.ª jornada, a partir das 18:00, no Complexo Desportivo de Alverca.