Poços descobertos preocupavam há 19 anos

A existência de vários poços e piscinas descobertos, na Região, era um assunto que estava a preocupar a população e as autoridades, há 19 anos. Em causa estavam casos recentes de afogamento de crianças nessas circunstâncias.

A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) fazia uma recolha das notícias nacionais sobre afogamentos devido a poços e piscinas descobertos e dava conta de que a realidade tinha-se alterado pouco com o passar dos anos. Em 2005 ocorreram, na Madeira, doi afogamentos não fatais e outro fatal. Em 2006 também se contabilizava, até 4 de Dezembro, um afogamento fatal.

Os afogamentos, na sua maioria, deviam-se ao facto de os poços não estarem cobertos ou a cobertura ser feita de forma deficiente. Além disso, por norma, não existiam barreiras físicas que impedissem o acesso aos mesmos, como a colocação de vedações.

Em Portugal, em média, contabilizavam-se 30 afogamentos por ano, quer em poços ou em piscinas.