João Bosco volta a liderar lista à presidência do Conselho Geral da ANAM

madeirense João Bosco de Castro volta a encabeçar a lista única à presidência do Conselho Geral da Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM), cargo que, por inerência, assume também a presidência do Congresso. A escolha será formalizada este fim-de-semana, no V Congresso da ANAM, que se realiza este sábado, dia 6, em Lamego.

João Bosco é um dos subscritores fundadores da ANAM, criada a 7 de Maio de 2016, com escritura registada em Mirandela. Integrou os primeiros órgãos sociais, eleitos em Março de 2017, em Lisboa, então como presidente do Conselho Fiscal. Viria a ser eleito presidente do Conselho Geral no 1.º Congresso, em Maio de 2018, em Mafra, sendo depois reeleito no 2.º Congresso, em 2020, e novamente no 3.º Congresso, realizado em Fevereiro de 2022.

Com o término do mandato 2022-2025 do Conselho Geral, cessam funções os autarcas madeirenses José Luís Nunes (Funchal), Manuel Baeta (Calheta), Rita Abreu (Ribeira Brava) e Aires Santos (São Vicente). Entre estes, apenas José Luís Nunes se mantém no activo autárquico, após ser reeleito presidente da Assembleia Municipal do Funchal nas Autárquicas de 12 de Outubro. Entre os suplentes cessantes figura igualmente Fátima Silva, do Porto Santo.

O V Congresso decorrerá no Centro de Multiusos de Lamego, sendo também um congresso electivo. A sessão de abertura está agendada para as 9h00, seguindo-se a aprovação do regulamento, a votação das alterações estatutárias e a eleição dos novos órgãos sociais. A proclamação dos resultados está prevista para as 11h30, antecedendo a cerimónia de instalação das novas equipas dirigentes.

O programa inclui ainda intervenções do presidente cessante da ANAM, Albino Almeida, do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, e do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, encerrando-se os trabalhos às 13h00, antes do almoço oficial.