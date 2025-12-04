 DNOTICIAS.PT
País

Bebé levada pela mãe do hospital de Gaia, ULS abriu inquérito

Foto Shutterstock

Uma bebé foi retirada pela mãe do internamento de Pediatria do hospital de Gaia na quarta-feira, contornando as medidas de segurança, tendo já sido aberto um inquérito interno, confirmou hoje fonte da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).

A mãe retirou a filha de quatro meses do hospital, no distrito do Porto, durante a tarde, "após ter sido informada pelo tribunal, durante a manhã, de que a criança seria entregue a uma família de acolhimento" ainda durante o dia de quarta-feira, referiu a mesma fonte.

O caso foi hoje avançado pelo Jornal de Notícias (JN), que refere que, de imediato, o hospital comunicou o desaparecimento da bebé à PSP e ao tribunal.

"Recordamos que todas as crianças internadas utilizam uma pulseira eletrónica que emite alarme caso ultrapassem as portas do serviço, ou caso sejam danificadas ou cortadas. A pulseira da criança foi retirada sem corte ou dano e encontrada no caixote do lixo do quarto, pelo que o alarme não foi acionado", acrescenta a ULSGE.

A unidade de saúde esclarece ainda que "em momento algum existiu impedimento judicial ao contacto entre a mãe e a filha, mantendo a mãe o direito de visita e tendo acompanhado a criança durante todo o internamento".

O hospital de Gaia tem um sistema de videovigilância, sublinha ainda o JN.

A Lusa questionou a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre a abertura de um inquérito a este caso e aguarda resposta.

