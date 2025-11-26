Polémicas no 25 de Novembro ecoam nos jornais
Bom dia. Com a sessão solene dedicada ontem na Assembleia da República envolta em polémica, nos discursos e nos gestos, os jornais generalistas de hoje fizeram eco disso mesmo, ainda que outros temas também se destaquem nas primeiras páginas, tais como a saúde, as Presidenciais, a economia...
Na revista Sábado:
- "Os melhores refúgios de outono para desligar"
- "Edição especial Francisco Balsemão. Testamento. O que deixa à mulher e filhos e os Euro100 mil para o motorista"
- "Candidatos a Belém. As ilegalidades e os financiamentos dos grandes empresários"
- "Saúde. Quando o médico receita 'workshops' e cursos de dança"
No Correio da Manhã:
- "Escândalo no Fundão. Jovem bombeiro violado no quartel. PJ deteve onze suspeitos. Foram libertados"
- "Ajax 0 Benfica 2. Benfica europeu está de volta"
- "Sporting-Club Brugges. Rui Borges. 'Vamos arrecadar mais pontos'"
- "Dez GNR e um PSP pagos para controlar migrantes escravizados"
- "Presidenciais. Duelo escaldante. 'Não acrescenta nada à direita. Sempre viveu bem com a esquerda', André Ventura. 'Está a fazer teatro. Para si todos são ladrões, todos são bandidos', Marques Mendes"
- "Avaliação das casas passa os 2000 Euro o metro quadrado"
- "Imposição. Governo limita horas extras de médicos"
- "Coimbra. Dez anos de cadeia por tentar matar filho duas vezes"
- "Esperança. Ucrânia aceita paz proposta pela América"
No Público:
- "Governo trava no recrutamento de novos profissionais para o SNS"
- "Comemoração. Num 25 de Novembro bipolarizado. Marcelo despede-se a pedir 'temperança'"
- "Diplomacia. Ucrânia aceita proposta de paz que Moscovo já quer rejeitar"
- "Conta públicas. Bruxelas valida OE mas alerta para a variação da despesa líquida"
No Jornal de Notícias:
- "Juiz Carlos Alexandre vai liderar unidade de combate à fraude no SNS"
- "Fundão. Bombeiros violam voluntário de 19 anos no quartel e filmam abusos"
- "Porto. Cirurgia à coluna no Hospital de S. João usa capacete 'mágico'"
- "Território. Fogos dizimaram pinheiro-bravo e causaram prejuízo de 83 milhões"
- "Tenente da GNR chefiava braço armado que vigiava imigrantes escravos"
- "Corrupção e Justiça dominam debate aceso entre Mendes e Ventura"
- "Ajax 0 -- Benfica 2. Dois graus acima de zero"
- "Sporting. Leão de olho no apuramento antes do lago dos tubarões"
- "Taça. Dragões e águias podem defrontar-se nos 'quartos'"
No Diário de Notícias:
- "Médicos esgotam vagas de especialidades em que ganham mais e fogem da Medicina Familiar e Interna"
- "25 de Novembro. Marcelo fala de 'temperança' num dia marcado por ataques com flores"
- "Embaixador Markku Keinänen. 'Depois da Ucrânia, os finlandeses perceberam que já não precisam da neutralidade'"
- "Coação e corrupção. Imigrantes mendigavam por comida. Polícias suspeitos de cumplicidade com criminosos"
- "Parlamento. OE2026: Chega aprova 15 propostas socialistas"
- "Orçamento. Comissão Europeia vê risco 'significativo' de Portugal violar Pacto em 2026"
- "Diplomacia. Kiev pronta para avançar com plano dos EUA, Londres quer criar força de manutenção de paz"
- "Liga dos Campeões. Benfica vence Ajax e soma os primeiros pontos na 'Champions'"
- "Exposição. Burle Marx, o paisagista brasileiro que desenhava jardins como obras de arte"
- "'Surf' António Dantas: 'Quando estou na prancha os problemas vão todos embora'"
No Negócios:
- "Certificados vão entrar na lista de bens dos herdeiros"
- "Carlos Tavares promete abrir 'novo capítulo' na Azores Airlines"
- "Portugal fura regras da despesa já este ano"
- "OPA da Bondalti sobre Ercros passa em Madrid"
- "Sustentabilidade 2030. Maria João Toscano. Associação Dignitude. 'O Estado promove parcerias, mas não as faz'"
- "Reino Unido. Obrigações e libra vivem dias agitados à espera do OE"
No O Jornal Económico:
- "Lisboa cumpre, mas Bruxelas alerta para limite da despesa"
- "Europa e África vão cooperar. Conversão da dívida está em cima da mesa"
- "Consórcio com Carlos Tavares dá 17 milhões por 85% da Air Azores"
- "Padaria Gleba tenta recuperação com dívidas de 12 milhões"
- "Sem mais recursos, Bolsonaro começa a cumprir pena"
- "Híbridos-elétricos já são mais de um terço do mercado na UE"
- "Parlamento. 25 de Novembro. Divisão acentuada nas comemorações entre cravos e rosas brancas"
No A Bola:
- "Respira, Benfica. Primeira vitória na Europa esta época. Ajax 0 -- Benfica 2"
- "'Precisamos de 9, 10 pontos para passar à fase seguinte. É difícil mas estamos vivos'. José Mourinho"
- "Sporting. 'Não sei se 10 pontos chegam'. Rui Borges"
- "Liga dos Campeões. Fase de Liga. 5.ª jornada. Sporting -- Club Brugge. Quenda pela esquerda em onze quase novo"
- "FC Porto. Bednarek quase certo frente ao Nice"
- "A Bola recorda episódios marcantes de passagem de Farioli pelo clube francês"
- "Taça de Portugal. Pode haver clássico nos 'quartos'"
No O Jogo:
- "Ajax 0 -- Benfica 2. Grito de paz. Dahal e Barreiro assinam vitória em Amesterdão após dias de turbulência e deixam águias vivas na competição"
- "José Mourinho. 'O drama da nossa situação é a derrota com o Qarabag'"
- "Sporting -- Club Brugge. Rui Borges garante motivação máxima. 'Não é um jogo-chave'"
- "João Simões ao lado de Hjulmand é a solução para o meio-campo"
- "FC Porto. Diogo Costa chega aos 100. Duelo frente ao Nice assinala marca redonda no Dragão"
- "Froholdt sem limitações e de regresso ao onze"
- "Taça de Portugal. FC Porto -- Benfica possível nos quartos"
- "Sorteio dos oitavos já emparelhou etapa seguinte. FC Porto -- Famalicão. Farense -- Benfica. Santa Clara -- Sporting. Caldas -- Braga. V. Guimarães -- Aves SAD. Casa-Pia -- Torriense. Vila Meã -- U. Leiria. Lus. Évora - Fafe"
E no Record:
- "'Estamos de parabéns. 76 anos edição aniversário"
- "Ajax 0-2 Benfica. Águia Dahl bem. Primeira vitória na Champions devolve esperança no playoff"
- "José Mourinho e a bronca do Restelo. 'O impacto das minhas palavras foi positivo'"
- "Sporting-Club Brugge. 'Ganhámos grandeza na Europa', Rui Borges promete leão de garras afiadas"
- "FC Porto. Froholdt fresco como nunca. Médio está recuperado"
- "Taça de Portugal. Sorteio dos oitavos de final. Encarnados e dragões em rota de colisão"