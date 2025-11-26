Polémicas no 25 de Novembro ecoam nos jornais

Bom dia. Com a sessão solene dedicada ontem na Assembleia da República envolta em polémica, nos discursos e nos gestos, os jornais generalistas de hoje fizeram eco disso mesmo, ainda que outros temas também se destaquem nas primeiras páginas, tais como a saúde, as Presidenciais, a economia...

Na revista Sábado:

- "Os melhores refúgios de outono para desligar"

- "Edição especial Francisco Balsemão. Testamento. O que deixa à mulher e filhos e os Euro100 mil para o motorista"

- "Candidatos a Belém. As ilegalidades e os financiamentos dos grandes empresários"

- "Saúde. Quando o médico receita 'workshops' e cursos de dança"

No Correio da Manhã:

- "Escândalo no Fundão. Jovem bombeiro violado no quartel. PJ deteve onze suspeitos. Foram libertados"

- "Ajax 0 Benfica 2. Benfica europeu está de volta"

- "Sporting-Club Brugges. Rui Borges. 'Vamos arrecadar mais pontos'"

- "Dez GNR e um PSP pagos para controlar migrantes escravizados"

- "Presidenciais. Duelo escaldante. 'Não acrescenta nada à direita. Sempre viveu bem com a esquerda', André Ventura. 'Está a fazer teatro. Para si todos são ladrões, todos são bandidos', Marques Mendes"

- "Avaliação das casas passa os 2000 Euro o metro quadrado"

- "Imposição. Governo limita horas extras de médicos"

- "Coimbra. Dez anos de cadeia por tentar matar filho duas vezes"

- "Esperança. Ucrânia aceita paz proposta pela América"

No Público:

- "Governo trava no recrutamento de novos profissionais para o SNS"

- "Comemoração. Num 25 de Novembro bipolarizado. Marcelo despede-se a pedir 'temperança'"

- "Diplomacia. Ucrânia aceita proposta de paz que Moscovo já quer rejeitar"

- "Conta públicas. Bruxelas valida OE mas alerta para a variação da despesa líquida"

No Jornal de Notícias:

- "Juiz Carlos Alexandre vai liderar unidade de combate à fraude no SNS"

- "Fundão. Bombeiros violam voluntário de 19 anos no quartel e filmam abusos"

- "Porto. Cirurgia à coluna no Hospital de S. João usa capacete 'mágico'"

- "Território. Fogos dizimaram pinheiro-bravo e causaram prejuízo de 83 milhões"

- "Tenente da GNR chefiava braço armado que vigiava imigrantes escravos"

- "Corrupção e Justiça dominam debate aceso entre Mendes e Ventura"

- "Ajax 0 -- Benfica 2. Dois graus acima de zero"

- "Sporting. Leão de olho no apuramento antes do lago dos tubarões"

- "Taça. Dragões e águias podem defrontar-se nos 'quartos'"

No Diário de Notícias:

- "Médicos esgotam vagas de especialidades em que ganham mais e fogem da Medicina Familiar e Interna"

- "25 de Novembro. Marcelo fala de 'temperança' num dia marcado por ataques com flores"

- "Embaixador Markku Keinänen. 'Depois da Ucrânia, os finlandeses perceberam que já não precisam da neutralidade'"

- "Coação e corrupção. Imigrantes mendigavam por comida. Polícias suspeitos de cumplicidade com criminosos"

- "Parlamento. OE2026: Chega aprova 15 propostas socialistas"

- "Orçamento. Comissão Europeia vê risco 'significativo' de Portugal violar Pacto em 2026"

- "Diplomacia. Kiev pronta para avançar com plano dos EUA, Londres quer criar força de manutenção de paz"

- "Liga dos Campeões. Benfica vence Ajax e soma os primeiros pontos na 'Champions'"

- "Exposição. Burle Marx, o paisagista brasileiro que desenhava jardins como obras de arte"

- "'Surf' António Dantas: 'Quando estou na prancha os problemas vão todos embora'"

No Negócios:

- "Certificados vão entrar na lista de bens dos herdeiros"

- "Carlos Tavares promete abrir 'novo capítulo' na Azores Airlines"

- "Portugal fura regras da despesa já este ano"

- "OPA da Bondalti sobre Ercros passa em Madrid"

- "Sustentabilidade 2030. Maria João Toscano. Associação Dignitude. 'O Estado promove parcerias, mas não as faz'"

- "Reino Unido. Obrigações e libra vivem dias agitados à espera do OE"

No O Jornal Económico:

- "Lisboa cumpre, mas Bruxelas alerta para limite da despesa"

- "Europa e África vão cooperar. Conversão da dívida está em cima da mesa"

- "Consórcio com Carlos Tavares dá 17 milhões por 85% da Air Azores"

- "Padaria Gleba tenta recuperação com dívidas de 12 milhões"

- "Sem mais recursos, Bolsonaro começa a cumprir pena"

- "Híbridos-elétricos já são mais de um terço do mercado na UE"

- "Parlamento. 25 de Novembro. Divisão acentuada nas comemorações entre cravos e rosas brancas"

No A Bola:

- "Respira, Benfica. Primeira vitória na Europa esta época. Ajax 0 -- Benfica 2"

- "'Precisamos de 9, 10 pontos para passar à fase seguinte. É difícil mas estamos vivos'. José Mourinho"

- "Sporting. 'Não sei se 10 pontos chegam'. Rui Borges"

- "Liga dos Campeões. Fase de Liga. 5.ª jornada. Sporting -- Club Brugge. Quenda pela esquerda em onze quase novo"

- "FC Porto. Bednarek quase certo frente ao Nice"

- "A Bola recorda episódios marcantes de passagem de Farioli pelo clube francês"

- "Taça de Portugal. Pode haver clássico nos 'quartos'"

No O Jogo:

- "Ajax 0 -- Benfica 2. Grito de paz. Dahal e Barreiro assinam vitória em Amesterdão após dias de turbulência e deixam águias vivas na competição"

- "José Mourinho. 'O drama da nossa situação é a derrota com o Qarabag'"

- "Sporting -- Club Brugge. Rui Borges garante motivação máxima. 'Não é um jogo-chave'"

- "João Simões ao lado de Hjulmand é a solução para o meio-campo"

- "FC Porto. Diogo Costa chega aos 100. Duelo frente ao Nice assinala marca redonda no Dragão"

- "Froholdt sem limitações e de regresso ao onze"

- "Taça de Portugal. FC Porto -- Benfica possível nos quartos"

- "Sorteio dos oitavos já emparelhou etapa seguinte. FC Porto -- Famalicão. Farense -- Benfica. Santa Clara -- Sporting. Caldas -- Braga. V. Guimarães -- Aves SAD. Casa-Pia -- Torriense. Vila Meã -- U. Leiria. Lus. Évora - Fafe"

E no Record:

- "'Estamos de parabéns. 76 anos edição aniversário"

- "Ajax 0-2 Benfica. Águia Dahl bem. Primeira vitória na Champions devolve esperança no playoff"

- "José Mourinho e a bronca do Restelo. 'O impacto das minhas palavras foi positivo'"

- "Sporting-Club Brugge. 'Ganhámos grandeza na Europa', Rui Borges promete leão de garras afiadas"

- "FC Porto. Froholdt fresco como nunca. Médio está recuperado"

- "Taça de Portugal. Sorteio dos oitavos de final. Encarnados e dragões em rota de colisão"