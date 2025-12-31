Moçambique apurado vai defrontar a Nigéria nos 'oitavos' da CAN2025

Moçambique terminou hoje o Grupo F da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2025) no terceiro lugar, ao perder por 2-1 com os Camarões, e vai defrontar a Nigéria nos oitavos de final, em Marrocos.

À entrada para a última jornada, os 'mambas' ainda podiam chegar ao primeiro lugar, num grupo que somava oito títulos africanos - cinco dos Camarões e três da campeã em título Costa do Marfim.

Em Agadir, Geny Catamo, extremo do Sporting, adiantou a seleção moçambicana aos 23 minutos, aproveitando a derrota temporária da Costa do Marfim frente ao Gabão, situação que momentaneamente colocava Moçambique na liderança.

Cinco minutos depois, um autogolo de Nené anulou a vantagem e esfumaçou a esperança da formação lusófona, cenário que se confirmou aos 55 minutos, quando um erro na saída de bola permitiu a reviravolta dos 'leões indomáveis'.

Com a derrota consumada, mas o apuramento garantido, o selecionador Chiquinho Conde decidiu poupar titulares como Catamo e Ratifo, após perder Diogo Calila por lesão ainda na primeira parte.

No outro jogo do grupo, em Marrakech, a Costa do Marfim recuperou de uma desvantagem de dois golos e venceu o Gabão por 3-2, com um tento já nos descontos, assegurando o primeiro lugar para os 'elefantes'. A derrota deixa o Gabão sem qualquer ponto na prova.

O décimo dia de competição começou com os jogos do Grupo E, conquistado pela Argélia com um pleno de vitórias.

No Estádio Moulay El Hassan, em Rabat, uma Argélia em serviços mínimos confirmou a liderança do Grupo E, ao derrotar a Guiné Equatorial, que conclui a prova sem qualquer ponto, num encontro decidido ainda antes do intervalo, quando já vencia por 3-0.

As 'raposas do deserto', bicampeãs africanas, com triunfos em 1990 e 2019, marcaram aos 19, 25 e 32 minutos, permitindo apenas o golo de honra à Guiné Equatorial, aos 50, seleção que nunca tinham conseguido vencer em fases finais da CAN.

No outro encontro, em Casablanca, entre equipas já apuradas, o Burkina Faso venceu o Sudão por 2-0, com um golo em cada parte, confirmando o segundo lugar, na primeira vitória dos 'estalões' frente aos sudaneses na competição.

Concluída a fase de grupos em Marrocos, a CAN2025 continua para o ano - que é como quem diz -, no sábado, dia 03, com os primeiros jogos dos oitavos de final.