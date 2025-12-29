AFM Madeira congratula-se com as distinções portuguesas nos Globe Soccer Awards 2025

A Associação de Futebol da Madeira, através do seu presidente Rui Coelho, veio saudar publicamente os prémios que vieram para Portugal na 16.ª edição dos Globe Soccer Awards - Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do Médio Oriente-, evento que teve lugar no Dubai, no domingo, e onde marcaram presença algumas das maiores figuras do futebol mundial

Eis, na íntegra, o comunicado da AFM:

“A Associação de Futebol da Madeira saúda publicamente a Seleção Nacional de Futebol, a Federação Portuguesa de Futebol e todas as personalidades portuguesas distinguidas nos Globe Soccer Awards 2025, reafirmando o orgulho do futebol madeirense e nacional neste ciclo de conquistas.

“Estes prémios dão-nos força e alento para continuar a trabalhar.”

Na qualidade de Presidente da Associação de Futebol da Madeira, felicito a Seleção Nacional e a Federação Portuguesa de Futebol, liderada por Pedro Proença, pela distinção de Melhor Seleção de 2025.

Num ano marcado pela conquista da Liga das Nações, os jogadores portugueses voltaram a demonstrar a sua enorme qualidade, apoiados pelo trabalho da equipa técnica liderada por Roberto Martínez e pelas condições estruturais criadas pela FPF.

Além dos jogadores e equipa técnica, a AF Madeira destaca ainda o reconhecimento atribuído a dois nomes maiores do dirigismo e da gestão desportiva nacional:

- Luís Campos, distinguido como Melhor Diretor Desportivo de 2025;

- ⁠Jorge Mendes, premiado como Melhor Agente do Ano.

Portugal pode orgulhar-se de ter, hoje, alguns dos melhores profissionais do mundo em diversas áreas do futebol. Em seis finais disputadas, conquistámos cinco títulos – um feito que honra o país e inspira todos os que trabalham na modalidade.

A AF Madeira felicita igualmente os jogadores Vitinha e o madeirense Cristiano Ronaldo, distinguidos respectivamente como Melhor Médio do Ano e Melhor Jogador do Médio Oriente 2025. Estes prémios reforçam o talento e a projeção internacional dos futebolistas portugueses, cuja excelência continua a levar o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo.

A Associação de Futebol da Madeira presta ainda uma homenagem sentida a Diogo Jota, tragicamente desaparecido em 2025 e homenageado durante a gala. O seu legado permanece vivo no futebol português e na inspiração que deixa às gerações futuras.

Parabéns aos vencedores e obrigado pelo que têm dado ao nosso país.

Obrigado pela vossa inspiração para os mais jovens.”