Din'ARTE conclui 2025 com vários trabalhos em retrato realista

O artista machiquense Din'ARTE terminou o ano de 2025 com a realização de várias obras de retrato realista a carvão, trabalho que tem vindo a desenvolver de forma consistente ao longo dos últimos anos.

Durante este ano, segundo uma nota, o artista foi solicitado sobretudo para a execução de retratos de carácter familiar, incluindo a representação de momentos marcantes na vida dos retratados.

O período ficou ainda marcado pelo aprofundamento da técnica realista utilizada pelo artista, num processo de evolução contínua do seu trabalho. A procura pelos seus retratos estendeu-se a diferentes contextos familiares, dentro e fora da Região.

Para o próximo ano, Din'ARTE tem já a agenda de trabalhos preenchida até ao mês de Agosto.