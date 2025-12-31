Associação para o Estudo do Fígado alerta para o impacto do consumo excessivo de álcool

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) volta a lançar a campanha "Janeiro sem álcool", como alerta para o consumo excessivo do álcool e o impacto que tem na doença hepática.

"Queremos apelar a toda a população, mas em especial aos jovens, já que esta faixa etária apresenta estatísticas particularmente preocupantes", adianta a presidente da APEF, Paula Peixe, citada num comunicado.

A responsável revela que segundo os dados do relatório 'Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional -- 2024: Consumos de Substâncias Psicoativas', realizado pelo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), constatou-se que em 2024 "em cada dez jovens de 18 anos, sete a oito consumiram álcool".

Esta ação nacional de consciencialização para a doença hepática alcoólica, "uma consequência do elevado consumo de álcool", terá como mote "Em janeiro, liga-te à vida!" e decorrerá no primeiro mês de 2026, nas redes sociais da associação.

"Sabemos que o início de um novo ano é um momento de reflexão e de definição de novas metas. Com este desafio, queremos motivar jovens e adultos portugueses a incluir entre essas resoluções a adoção de um estilo de vida mais saudável, em que a redução do consumo de álcool seja uma prioridade", alerta Paula Peixe.

A APEF sublinha que o consumo de álcool provoca "graves consequências para a saúde, principalmente para o fígado".

Além das consequências indiretas, como as provocadas por acidentes de viação, o "consumo excessivo ou frequente leva à acumulação de gordura no fígado, conhecida como esteatose hepática, a fase inicial de doença hepática alcoólica".

Esta doença é muitas vezes silenciosa, alerta a APEF, referindo que pode facilmente passar despercebida. Contudo, não deve ser desvalorizada, já que pode evoluir para doença mais grave, com inflamação, aparecimento de fibrose e, finalmente, cirrose, e mesmo cancro do fígado, comprometendo de forma irreversível a saúde em geral.

A associação destaca ainda as últimas estimativas disponíveis no 'Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders (WHO)' para Portugal, que refere que, em 2024, se verificou que o consumo de álcool foi mais elevado por parte dos homens, com 16,9 litros de álcool puro per capita por ano, enquanto as mulheres consumiram 4,8 litros.

"É responsabilidade dos adultos refletir sobre os seus comportamentos sociais e os impactos que estes têm na sua saúde, além de alertarem os jovens para os perigos e problemas associados ao consumo de álcool, ajudando a transmitir a mensagem: Desafia-te pela saúde do teu fígado!", apela Paula Peixe.

A iniciativa "Janeiro Sem Álcool" ocorre em simultâneo em vários países, desde 2013. Em Portugal é a quinta vez que o desafio é promovido.