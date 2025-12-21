Nacional consegue reviravolta e empata na Vila das Aves

O Nacional empatou, esta tarde, frente o AFS, por 2-2, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, disputado na Vila das Aves.

Os golos da equipa das Aves foram marcados na primeira parte através de Tomané (35') e Tunde (44').

No segundo tempo, o golo de Zé Vítor, aos 50 minutos, relançou a equipa madeirense e o golo da igualdade chegou à passagem dos 61 minutos, por intermédio de Jesus Ramírez.

Apesar de ter ficado a jogar com mais um elemento na última meia hora de jogo, a formação insular não conseguiu garantir os três pontos.

Com este resultado, o Nacional soma 16 pontos e mantém a 12.ª posição da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para 2026, no dia 2 de Janeiro, o conjunto insular desloca-se a Guimarães para defrontar o Vitória.

Confira os golos desta partida:

1-0 - AFS, Tomané (31')

2-0 - AFS, Tunde (44')

2-1 - Nacional, Zé Vítor (50')

2-2 - Nacional, Jesus Ramírez (61')