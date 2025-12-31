Explosão seguida de incêndio em Lisboa destrói parte de prédio e desaloja três pessoas

Uma explosão, "provavelmente devido a uma fuga de gás", seguida de incêndio destruiu hoje frações de um prédio em Alcântara, Lisboa, sem causar vítimas, mas desalojando pelo menos três pessoas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil municipal.

Pelas 09:45 o fogo estava extinto, e as primeiras pesquisas do Regimento Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa no interior do edifício, já na fase de rescaldo, não identificaram a presença de vítimas, acrescentou a mesma fonte.

O primeiro socorro para esta ocorrência foi prestado pelos Bombeiros Sapadores, que receberam o alerta às 07:26, segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

À Lusa, o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) revelou que se tratou de uma explosão num prédio na Rua Alexandre O'Neill, no número 14, na freguesia de Alcântara, em Lisboa.

O edifício de habitação tem três pisos e duas frações por piso, tendo os andares superiores (1º e 2º andares) e a cobertura sido destruídos pela explosão e incêndio.

Um pequeno foco de incêndio passou já durante a manhã para a cobertura do prédio vizinho, no número 12 da mesma rua, mas foi, entretanto, resolvido.

A explosão causou ainda outros danos em edifícios adjacentes, "mas aparentemente sem danos estruturais": o número 16 da mesma rua, também evacuado por precaução, ficou com alguns danos na fachada e os números 7 e 9 foram atingidos nas respetivas fachadas com projeções da explosão.

Verificaram-se ainda danos em algumas viaturas, cujo levantamento está a ser efetuado pela PSP.

"Tudo indica uma explosão devido a uma fuga de gás", salientou à Lusa a responsável pelo SMPC, Margarida Castro Martins.

Segundo a proteção civil municipal, no prédio encontravam-se duas pessoas no rés-do-chão direito e uma pessoa no primeiro esquerdo, que ficaram desalojadas.

Estes três moradores estão a ser acompanhados pelos serviços municipais, mas, à partida, têm alternativas de alojamento.

A responsável admitiu que outros desalojados podem surgir, uma vez que as frações afetadas eram habitadas.

Segundo o SMPC foram acionados os serviços de higiene urbana para limpeza do local e uma vistoria aos edifícios afetados foi articulada para a próxima segunda-feira, pelas 11:00, pelos serviços municipais com a Unidade de Intervenção Territorial Ocidental (UITOC) do município.

As autoridades mantêm-se no local, nomeadamente operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, dos Bombeiros Voluntários da Ajuda e dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, além de elementos da PSP e da Polícia Municipal.

Segundo o 'site' da Proteção Civil, pelas 11:15 mantinham-se no local um total de 74 operacionais apoiados por 22 veículos.