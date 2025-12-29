Venezuela destrói oito aeronaves alegadamente ligadas ao narcotráfico na sua fronteira

A Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) da Venezuela informou hoje que destruiu oito aeronaves no estado do Amazonas, na fronteira com o Brasil e a Colômbia, presumivelmente ligadas ao narcotráfico e acusadas de violarem leis do espaço aéreo local.

Na sua conta na rede social Instagram, o comandante estratégico operacional da FANB, Domingo Hernández Lárez, especificou que a operação ocorreu no município de Alto Orinoco, nos limites da fronteira com o Brasil, onde também foram encontrados e destruídos quatro acampamentos.

Hernández Lárez garantiu que as aeronaves destruídas encontravam-se "a operar em pistas clandestinas ilegais", o que, advertiu o comandante, viola "de forma flagrante" a lei do país.

Além disso, adiantou que as aeronaves não tinham plano de voo, identificação, equipamentos de comunicação e "nenhum tipo de autorização legal para transitar pelo território nacional" venezuelano.

"A Venezuela não será plataforma para o crime transnacional. Aqui não se produz, não se processa, não se consome e muito menos seremos plataforma de passagem destes produtos ilegais", garantiu aquele responsável.

Numa outra operação, os militares destruíram no estado de Apure (oeste, na fronteira com a Colômbia) uma aeronave que não tinha as permissões necessárias para estar no país, nem plano de voo, informou hoje Hernández Lárez.

No total, as Forças Armadas já destruíram 39 aeronaves durante este ano, segundo informação oficial.

A Venezuela intensificou a sua defesa depois de os Estados Unidos terem ordenado um destacamento aeronaval para o mar das Caraíbas, perto de águas venezuelanas, sob o argumento de combater o narcotráfico na região, mas que Caracas interpreta como uma "ameaça" e uma tentativa de impulsionar uma mudança de regime naquele país.

O Governo de Donald Trump, que não reconhece a legitimidade do governo de Nicolas Maduro na Venezuela, acusa-o de liderar um alegado grupo que denomina o Cartel dos Sóis, embora Caracas afirme tratar-se de uma "invenção".