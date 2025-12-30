Sidny Lopes Cabral assina contrato com o Benfica até 2030
O ala internacional cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral foi contratado pelo Benfica ao Estrela da Amadora, assinando contrato até 2030, comunicou hoje o terceiro classificado da I Liga portuguesa de futebol.
"O defesa Lopes Cabral, de 23 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O internacional cabo-verdiano transferiu-se do Estrela da Amadora para o Glorioso, assinando um contrato válido até 2030", anunciaram os 'encarnados' no seu sítio oficial.
Sidny Lopes Cabral vinculou-se ao Benfica por quatro anos e meio, após ter feito cinco golos e três assistências em 16 jogos pelo Estrela da Amadora, ao qual tinha chegado em junho, depois de sair do Viktoria Köln, do terceiro escalão alemão.
De acordo com a imprensa desportiva nacional, a compra de 90% do passe do jogador terá sido concretizada por cerca de seis milhões de euros (ME), mais 2,5 milhões em objetivos.
"Honestamente, não consigo descrever o que estou a sentir. Estou muito contente por vir para este grande clube, um dos maiores da Europa", declarou o defesa aos meios de comunicação do Benfica, prometendo dar o melhor pela equipa e pelos adeptos.
Nascido em Roterdão, o ala é filho de pais cabo-verdianos e cresceu nos Países Baixos, mas optou por representar a seleção daquele país lusófono, ajudando-a a qualificar-se em outubro pela primeira vez para o Campeonato do Mundo, por entre sete internacionalizações e dois golos.
Sidny Lopes Cabral dividiu a formação entre os neerlandeses do Twente e os suecos do Helsinborgs, sendo que, já a nível sénior, fez carreira na Alemanha, ao passar por Erfurt e Viktoria Köln, antes de rumar a Portugal.
O ala direito, que também pode jogar no flanco esquerdo e em posições atacantes, é o primeiro reforço do Benfica na reabertura da janela de transferências.
"Quero ganhar títulos", admitiu o número 15 dos 'encarnados', considerando que pode acrescentar "poder e velocidade" ao conjunto orientado por José Mourinho, treinador que já revelou o que espera de si numa chamada telefónica "curta, mas intensa".