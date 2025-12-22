Mega Presépio do Jardim da Serra ocupa 800 metros quadrados

O Mega Presépio do Jardim da Serra está instalado numa garagem de dois pisos com cerca de 800 metros quadrados, num percurso com aproximadamente 230 metros lineares, revelou António Fernandes, responsável pelo projecto.

Em declarações aos jornalistas, António Fernandes explicou que esta é a 10.ª edição da iniciativa, sendo que duas edições foram organizadas pela Associação Cultural e Recreativa Flor da Serra e as restantes resultaram de um movimento informal de pessoas. “Temos, em média, cerca de 30 mil visitantes”, adiantou.

A entrada tem o custo de um euro, uma opção que, segundo o responsável, surgiu com a formalização da associação. “A partir do momento em que formámos uma associação, a entrada passou a ser paga. Nas edições anteriores era gratuita”, esclareceu.

A montagem do presépio decorreu entre o final de Setembro e a passada sexta-feira, dia 19 de Dezembro, envolvendo cerca de dez pessoas. António Fernandes reconheceu que o processo exige especial atenção na recta final. “A última semana é sempre a do nervosismo. A estrutura não é difícil, o mais complicado são os acabamentos e os pormenores”, afirmou.

Entre os elementos diferenciadores do presépio, o responsável destacou a presença de animais vivos. “Talvez seja isso que nos distingue de outros presépios”, referiu.

A associação promove ainda a Rota dos Presépios, marcada para o dia 28 de Dezembro, iniciativa iniciada no ano passado. “Vamos visitar cerca de 10 a 12 presépios e já temos à volta de 100 pessoas inscritas”, disse, acrescentando que a participação tem um custo de 14 euros por pessoa.

O Mega Presépio do Jardim da Serra está aberto diariamente – horário de funcionamento especial no dia de Natal, que inclui um período na madrugada (00h às 04h) e outro ao final do dia. Durante a semana, os horários oscilam geralmente entre as 10h e as 21h, até 18 de Janeiro -, com excepção do dia 7 de Janeiro, data em que encerra para descanso dos colaboradores. A iniciativa decorre na garagem do Centro Cívico do Jardim da Serra, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.