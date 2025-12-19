Um autocarro e duas viaturas ligeiras no acidente no Porto Novo

O acidente ocorrido esta manhã na ponte do Porto Novo, logo a seguir ao início do tabuleiro, envolveu um autocarro e duas viaturas ligeiras.

De acordo com o que foi possível apurar, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz não foram chamados ao local, pelo que não foram precisos cuidados de saúde a passageiros e condutores.

Mas no local estiveram meios da PSP a tomar conta da ocorrência e da Via Litoral a ordenar o trânsito.

Tratou-se, portanto, apenas de chapa batida, embora com danos avultados, não sendo de excluir que uma das viaturas se tenha despistado e embatido nos 'rails de protecção', dado o piso molhado na zona.

Neste momento, a via está desimpedida, mas o congestionamento continua a sentir-se.