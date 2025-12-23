Serviço Regional de Protecção Civil dedica mais de 350 horas de formação a técnicos municipais

O Serviço Regional de Protecção Civil realizou oito cursos de formação dirigidos aos trabalhadores dos Serviços Municipais de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira durante 2025, totalizando mais de 350 horas de capacitação.

A formação abrangeu dirigentes e técnicos dos diferentes municípios e cobriu áreas estratégicas como planeamento de emergência, análise de riscos, gestão de emergências, comunicações, logística, segurança contra incêndio em edifícios e sensibilização pública.

Entre os cursos ministrados destacam-se o Planeamento de Emergência, Planeamento de Exercícios, Gestão da Emergência, Comunicações em Proteção Civil e Logística nas Operações de Socorro. Foi também dada especial atenção à interacção com os 'media' e à sensibilização da população para comportamentos de prevenção e autoprotecção.

Estas iniciativas enquadram-se na estratégia do Serviço Regional de Protecção Civil de capacitação contínua dos recursos humanos em protecção civil, reconhecendo o papel fundamental das estruturas municipais na prevenção de riscos e preparação para emergências.

O Centro de Formação e Treino do Serviço Regional de Protecção Civil garante que continuará a investir na oferta formativa especializada para reforçar as competências técnicas, operacionais e de comunicação destes profissionais.