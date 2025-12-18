'Vamos Cantar os Reis' no Jardim Municipal do Funchal a 5 de Janeiro

O auditório do Jardim Municipal do Funchal recebe, a 5 de Janeiro, mais uma edição do espectáculo 'Vamos Cantar os Reis', promovido pela ACAPORAMA – Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira. Trata-se de um evento inserido na programação das Festas de Natal e de Fim de Ano, organizada pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Segundo nota à imprensa, a animação arranca pelas 18h30, com uma arruada com início na Praça do Povo e término no Jardim Municipal do Funchal, com o propósito de recordar e convidar a população e visitantes a celebrar esta tradição madeirense.

O evento terá início oficial às 19h01, com a distribuição de Bolo-Rei e de Ginja do Curral das Freiras. A edição de 2026 do “Cantar dos Reis” contará com a participação da Casa do Povo da Tábua, Casa do Povo da Ponta Delgada, Casa do Povo de Gaula, Casa do Povo da Ponta do Sol, Casa do Povo de Santa Cruz, Casa do Povo de São Roque do Faial, Casa do Povo da Serra de Água, Casa do Povo de São Martinho, Casa do Povo da Água de Pena e da Casa do Povo do Caniçal.

"Estas entidades apresentarão as vivências, usos e costumes das respetivas localidades, através de cantares e tocares alusivos à época, integrando um repertório que constitui parte significativa do património cultural imaterial da Região Autónoma da Madeira", termina.

