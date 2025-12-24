José Luís Carneiro pede que não se esqueçam mais vulneráveis na quadra festiva

O secretário-geral do PS pediu hoje que não se esqueça, neste Natal, as pessoas que, por "falta de respostas sociais" ou devido ao aumento do custo de vida, estão mais vulneráveis, prometendo estar ao seu lado no próximo ano.

Numa mensagem de Natal em vídeo, José Luís Carneiro afirma que a época festiva "é um momento de grande fraternidade, alegria e união", em que se celebra "a paz e a tolerância, sem conflitos nem divisões", mas pediu para que as pessoas mais vulneráveis não sejam esquecidas.

"Não nos podemos esquecer dos idosos, que sozinhos passam o Natal no hospital, com a falta de família ou por falta de respostas sociais. Dos muitos que, em resultado do aumento do custo de vida, nomeadamente dos bens alimentares, não podem ter na mesa tudo o que necessitam, desejam e têm direito", refere.

O secretário-geral do PS pede também para não se esquecer os "pensionistas com as reformas mais baixas, que não têm o Natal que mereciam ter", assim como os que, "pelo problema da habitação, que se perpetua e agrava todos os dias, não têm um lar condigno para receber os amigos e os familiares".

Não nos podemos esquecer "dos muitos que, mesmo na noite de hoje, esperam cada vez mais horas nas urgências à espera de serem atendidos e dos jovens e outros tantos trabalhadores que, por falta de perspetivas e de um rendimento decente, se viram obrigados a emigrar e hoje estão longe das suas famílias", refere.

Nesta breve mensagem, feita a partir da sua casa no Porto, José Luís Carneiro deixa ainda uma "mensagem de agradecimentos aos profissionais da emergência médica, da saúde, das forças e serviços de segurança" e dos bombeiros que, esta noite, "vão estar longe das suas famílias".

"Desejo que este espírito permaneça durante todo o próximo ano, todos os dias e que todos tenham uma vida melhor, cheia de saúde e de prosperidade. Assumo aqui de estar sempre ao seu lado, a lutar para que isso seja possível, para que seja uma realidade", diz.