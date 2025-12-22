Albuquerque pede defesa dos fundos de coesão no sapatinho

A defesa dos fundos comunitários, em particular do fundo de coesão, foi a principal “prenda” desejada por Miguel Albuquerque nesta quadra natalícia, apontando essa batalha como a prioridade do Governo Regional em Bruxelas.

“Neste momento a grande preocupação da Europa é a segurança e a defesa, mas não pode haver cortes no fundo de coesão, sobretudo para as regiões ultraperiféricas. Isso é essencial para o nosso desenvolvimento e é essa a nossa luta”, afirmou o presidente do Governo Regional.

As declarações foram feitas no final da visita, ao início da tarde de hoje, ao Mega Presépio do Jardim da Serra, criado pela Associação Cultural e Recreativa Flor da Cerejeira, com o apoio da Junta de Freguesia local, e instalado na garagem do Centro Cívico da freguesia.

Miguel Albuquerque aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho da associação promotora, considerando que o presépio é mais do que uma celebração natalícia. “É uma amostragem da nossa etnografia, dos costumes e das tradições da Madeira, muito importante para que as novas gerações percebam como viviam os nossos antepassados, numa realidade marcada pela dureza, pela precariedade e por condições muito rudimentares”, salientou.

O presidente revelou ainda ter feito questão de visitar o presépio numa fase inicial, ao contrário do habitual. “Normalmente faço o encerramento, este ano fiz questão de vir mais cedo, também para apelar às pessoas a visitarem este presépio, que é maravilhoso”, disse, adiantando que também irá visitar, na qualidade de presidente do governo, o mega presépio no Curral das Freiras.

Além das preocupações políticas, Miguel Albuquerque deixou uma mensagem de optimismo para a população. “O resto é saúde, alegria e espírito positivo. As pessoas têm de ter espírito positivo”, afirmou.

Quanto a desejos pessoais, respondeu com humor: “Para mim, desde que esteja com o esqueleto bom, está tudo bem”.