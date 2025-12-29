Chuvas fortes causam três desaparecidos em Málaga e Granada

A Guarda Civil procura três pessoas desaparecidas na região espanhola da Andaluzia, mais afetada pelas fortes chuvas das últimas horas, duas delas em Alhaurín el Grande (Málaga) e uma em Íllora (Granada), noticiou ontem a agência espanhola EFE.

Os dois homens desaparecidos em Alhaurín el Grande, desde as 23:00 de sábado, quando a chuva estava mais forte, têm cerca de 50 anos e viajavam numa viatura, segundo o alcaide da cidade, Anthony Bermúdez, em entrevista à EFE.

Os serviços de emergência (112) confirmaram que a carrinha foi localizada e que as buscas prosseguem, com a participação da Guarda Civil e do Grupo Andaluz de Emergência (GREA).

A carrinha foi arrastada pelo rio Fahala, devido às fortes chuvas e foi encontrada 1,6 quilómetros rio abaixo, vazia e muito danificada, com o teto destruído, segundo o alcaide do município de Málaga.

Uma outra operação de busca envolvendo a Guarda Civil, bombeiros e Defesa Civil decorre desde hoje de manhã para encontrar um motociclista que desapareceu por volta das 10:30, depois de ser arrastado pela corrente quando atravessava com a sua motocicleta o rio Cañada no município de Íllora (Granada), disseram à EFE fontes da Guarda Civil e o alcaide da cidade, Antonio Salazar.

Após uma noite de inundações na província de Málaga, o mau tempo desloca-se para sudeste e leste da Península Ibérica, tendo sido emitidos alertas vermelho para Granada e Almeira e laranja para Valência devido à chuva.

Uma tromba de água atingiu a província de Múrcia durante a manhã, tendo chovido 65 litros por metro quadrado numa hora, alagando ruas, transbordando rios, obrigando à retirada de pessoas das suas casas e deixando a zona sob aviso laranja devido à precipitação persistente.

Em Valência, sob alerta vermelho, a precipitação acumulada numa hora pode chegar a 40 litros por metro quadrado. Acumulações de 150 litros por metro quadrado são esperadas em menos de 12 horas em algumas partes da província.

Devido às inundações, seis estradas secundárias encontram-se cortadas em Córdoba, Almería, Murcia, Girona e Castellón, enquanto a neve e o gelo condicionaram outras treze em Almería, Granada, Astúrias, Salamanca, Barcelona e Navarra, principalmente em áreas montanhosas, obrigando ao uso de correntes de neve ou pneus de inverno em quatro delas.