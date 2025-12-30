INE tem 43,8 milhões para plano de actividades estatísticas em 2026

O Conselho Superior de Estatística emitiu parecer favorável sobre a atividade estatística em 2026, que incluem 43,8 milhões de euros para o INE e 9,2 milhões para entidades com delegação de competências, totalizando 53 milhões de euros.

O Conselho Superior de Estatística (CSE) é o órgão do Estado que orienta e coordena o Sistema Estatístico Nacional, tendo dado pareceres aos planos do Instituto Nacional de Estatística (INE), Banco de Portugal (atividade estatística), Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) e Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

No que diz respeito ao INE, o plano tem em vista continuar a "modernizar a infraestrutura de produção estatística, a integrar dados de múltiplas fontes na Infraestrutura Nacional de Dados e a reforçar os processos de recolha, mantendo como prioridades a certificação do seu sistema de gestão, a comunicação e a literacia estatística", segundo a nota enviada segunda-feira pelo CSE.

Para executar este plano, estão previstos recursos financeiros de 43,8 milhões de euros para o INE e 9,2 milhões de euros para as entidades com delegação de competências (EDC), perfazendo 53 milhões.

No INE, o número de recursos humanos é de 657 (incluindo cinco afetos à atividade do CSE), enquanto as EDC têm 99 funcionários.

Já o BdP "dará continuidade ao reforço da gestão integrada de informação, destacando-se a implementação do BdP DataHub, a divulgação de nova informação estatística regional e municipal, a utilização de soluções avançadas, incluindo inteligência artificial, e a promoção de ações de literacia".

O Serviço Regional de Estatística dos Açores terá 1,7 milhões de euros e 42 trabalhadores, enquanto a Direção Regional de Estatística da Madeira tem recursos de 2,9 milhões de euros e 58 funcionários.

O CSE deixou ainda a nota de recomendação para as autoridades competentes para que as Autoridades Estatísticas "sejam dotadas dos recursos humanos - em número e em adequação de perfis e competências - e financeiros, em tempo útil, necessários à execução dos seus Planos de Atividade para 2026".