“Não conseguimos imaginar um quotidiano profissional sem estatísticas”

O sub-director do DIÁRIO considera que a sociedade está “cada vez mais bombardeada com notícias falsas, replicadas à exaustão pelas redes sociais” e afirma que “a estatística assume uma importância acrescida no mundo da informação credível e rigorosa”. O testemunho de Roberto Ferreira insere-se nos vídeos divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), por ocasião do 45.º aniversário deste organismo público.

O jornalista reconhece que a opinião pública está “cada vez mais desligada da verdade dos factos”, mas realça o papel da estatística como sendo “central e fundamental para um jornalismo esclarecido e para a opinião pública”. Além disso, aponta que a presença assídua de estatísticas da DREM nos vários canais de difusão do DIÁRIO serve também para “combater a desinformação e reforçar a confiança do público na realidade em que está inserido”.

Roberto Ferreira não consegue “imaginar um quotidiano profissional sem estatísticas”, as quais permitem “revelar realidades, tendências, gerar alertas e tomadas de decisão". Relativamente às áreas estatísticas de maior interesse, o sub-director do DIÁRIO destaca a “habitação, saúde, pobreza, educação e turismo”, referindo ainda a importância de uma “maior regularidade de dados actualizados”.

O vídeo hoje divulgado, protagonizado por Roberto Ferreira, encerra a lista de personalidades convidadas pela DREM a reflectir sobre a importância da estatística e sobre o papel que este organismo tem desempenhado na divulgação de informação que caracteriza a realidade regional.

Todos os vídeos encontram-se disponíveis no canal de Youtube da DREM.