"Portugal precisa de mais Madeira." Foi com esta frase que o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, marcou a intervenção no jantar oficial que reune, esta noite, empresários e autoridades regionais, num evento que distingue as 500 maiores empresas da Região.

Em representação do Primeiro-Ministro, Castro Almeida sublinhou que a Madeira "transformou a sua condição ultra-periférica numa vantagem estratégica", destacando a trajectória de crescimento económico, a robustez do mercado laboral e o desempenho turístico da região.

Perante uma plateia de empresários, o ministro valorizou "a persistência, a inovação e a coragem" do tecido empresarial madeirense, frisando que "não há empresas prósperas sem trabalhadores dedicados nem sem empresários capazes de arriscar".

Recordando que a Madeira ultrapassou a média nacional no PIB per capita, alcançando 87% da média europeia, Castro Almeida afirmou que o arquipélago é "um exemplo a seguir", defendendo que o país deve "copiar o que aqui se faz bem": competitividade, investimento e políticas públicas estáveis.

O ministro elogiou ainda os indicadores turísticos – com aumentos nas dormidas, nos proveitos e na taxa de ocupação – bem como a taxa de desemprego regional, "uma das mais baixas de sempre". Realçou também o papel dos fundos europeus e do Banco Português de Fomento, cuja actividade na Madeira "cresce de forma acelerada".

Num discurso centrado na importância das empresas e na necessidade de o Estado "não estorvar", Castro Almeida reiterou que o lucro "não é um problema", defendendo a redução de impostos como instrumento para estimular investimento, inovação e melhores salários.

Perante o desafio das transições digital e ambiental, o governante destacou a crescente adopção de inteligência artificial pelas empresas madeirenses e garantiu que o Governo da República continuará a apoiar quem investir nessa área.

"O sucesso dá trabalho" Director do DIÁRIO destaca resiliência, crescimento e inteligência empresarial

Na cerimónia que culmina a entrega de prémios, deixou palavras de reconhecimento às empresas distinguidas pela sua dimensão, rentabilidade, dinamismo e contributo para a economia regional, salientando que "a Madeira não acompanha o futuro — constrói-o".

O ministro encerrou com uma mensagem de ambição e confiança: "Quando a Madeira cresce, Portugal cresce. E quando Portugal cresce, todos ganhamos."