"Madeira está muito à frente da média do país"

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, sublinhou o desempenho económico da Madeira: “A região autónoma da Madeira é a região do país que mais cresceu nos últimos 30 anos. O PIB per capita já está acima da média nacional e aproximou-se da média europeia nos últimos anos. Com mais tempo, vamos chegar à média europeia, e a região está muito à frente da média do país.”

Castro Almeida destacou ainda os efeitos positivos das políticas fiscais: “O Governo Regional e o Governo da República apostam na redução de impostos, tanto no IRS como no IRC. Isto tem revelado bons resultados: a economia regional cresce e, mesmo com taxas mais baixas, a receita fiscal aumenta. É um indicador de que baixar impostos é compatível com manter contas certas.”

O ministro marca presença na cerimónia das 500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira, no Savoy Palace, onde é figura de destaque como orador convidado do jantar oficial que reune empresários e autoridades regionais. Antes do jantar, que precede a entrega de prémios por sector — Comércio, Construção, Hotelaria, Indústria e Serviços — e a revelação das principais vencedoras nas categorias Consolidado, Rookie e Maior e Melhor, Castro Almeida falou aos jornalistas sobre a importância das empresas na economia regional.

“Eu vim aqui com um imenso gosto para prestar homenagem às empresas, às maiores empresas da região autónoma da Madeira. São os trabalhadores e os empresários que dão todos os dias o seu melhor, que arriscam, investem e correm riscos. Este governo não tem medo da palavra lucro, temos medo da palavra prejuízo. As maiores empresas são quem pagam os melhores salários e contribuem de forma decisiva para a prosperidade económica”, afirmou.

O ministro referiu a redução da dívida pública na Madeira: “Há poucos anos a região tinha uma dívida superior à média nacional, hoje está abaixo. Entre 2021 e 2024, a dívida foi amortizada em mais de 1.200 milhões de euros, situando-se agora em 61% do PIB, enquanto a média nacional ronda 90%.”

"O sucesso dá trabalho" Director do DIÁRIO destaca resiliência, crescimento e inteligência empresarial

Sobre as políticas de incentivo às empresas, Castro Almeida explicou: “Baixar o IRC das empresas não é um favor aos empresários. É permitir que o dinheiro seja reinvestido, promovendo inovação, melhores salários e crescimento económico. Este é o caminho que tem sido seguido com sucesso na Madeira, e que também está a ser aplicado a nível nacional, com redução gradual do IRC para PMEs.”

O ministro concluiu destacando a importância do crescimento económico: “O crescimento económico tem a ver com boas políticas públicas e com o trabalho das empresas. A Madeira é um exemplo de como políticas fiscais correctas, combinadas com esforço empresarial, podem gerar prosperidade e aproximar a região dos padrões europeus.”

A intervenção de Castro Almeida reforçou a mensagem de que o sucesso económico da Madeira resulta de um esforço colectivo entre Governo e empresas, com destaque para a aposta em políticas fiscais favoráveis, estabilidade económica e confiança para investimentos futuros.