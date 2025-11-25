Benfica visita Ajax num duelo entre equipas à procura dos primeiros pontos

O Benfica visita hoje o Ajax na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, num duelo entre as duas únicas equipas que ainda não pontuaram na competição.

A formação orientada por José Mourinho está por isso 'obrigada' a vencer em Amesterdão para manter ainda alguma esperança de apuramento para a fase seguinte, frente a um adversário que está na mesma situação da equipa lusa.

O Benfica chega a este jogo depois de derrotas em casa com Qarabag (3-2) e Bayer Leverkusen (1-0), e fora com o Chelsea (1-0) e Newcastle (3-0), e ainda tem de enfrentar na prova o Nápoles (em casa), Juventus (fora) e Real Madrid (em casa).

Este jogo será o 10.º confronto entre as duas formações, com duas vitórias do Benfica, três empates e quatro triunfos do Ajax. A última vez que se defrontaram foi nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 2021/22, com o Benfica a seguir em frente, com um empate em casa (2-2) e uma vitória fora (1-0).

O jogo entre o Ajax e o Benfica, 36.º 35.º classificados, respetivamente, está agendado para hoje, pelas 18:45 locais (17:45 em Lisboa), na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, e será dirigido pelo árbitro alemão Sven Jablonski.