Italiana MFE passa a deter 32,934% da Impresa e família Balsemão mantém controlo do grupo

A Impresa anunciou hoje a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, na qual esta passa a deter 32,934% da dona da SIC, e a família Balsemão mantém o controlo do grupo com 33,738%.

A Impresa comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que, "em conjunto com a holding Impreger, acionista maioritária da Impresa, assinou um acordo de investimento com a MFE", através do qual "esta última se compromete a subscrever novas ações da Impresa, a emitir em aumento de capital social, o que levará a que passe a deter uma posição acionista de 32,934% no capital social" do grupo.

De acordo com a dona da SIC, "a plena efetividade do acordo de investimento e, portanto, a subscrição do aumento de capital, está dependente das devidas autorizações regulatórias, da confirmação, por parte das instituições bancárias credoras da Impresa, de que a celebração do acordo não determina o acionamento de cláusulas de resolução ou de vencimento antecipado em contratos de financiamento e da aprovação, pela assembleia-geral da Impresa, de autorização ao Conselho de Administração para deliberar e realizar o aumento de capital".

Esta operação, "a concretizar-se, permitirá à Impresa ter um parceiro internacional, sólido e do setor dos media, com ambições de crescimento pan-europeu e com a mesma paixão pela comunicação social", acrescenta o grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão.

Nos termos do acordo parassocial também celebrado entre as partes e "que será assinado e entrará em vigor após a verificação das referidas condições, o controlo da Impresa e das suas subsidiárias continuará a ser exercido pela Impreger, cuja acionista maioritária é a Balseger, por sua vez detida em partes iguais pelos cinco filhos de Francisco Pinto Balsemão".

O valor do aumento de capital previsto no acordo de parceria é de 17.325.000 euros.